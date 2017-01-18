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    Непомнящий согласен стать директором департамента сборных команд РФС

    Российский тренер Валерий Непомнящий признался, что дал согласие возглавить одну из должностей в Российском футбольном союзе.

    «Предложение на должность директора департамента сборных команд РФС поступило в начале декабря, но пока вопрос в стадии решения», – сказал 73-летний специалист.

    Источник сообщает, что на предложение Непомнящий ответил фразой «Да, конечно».

    Тренерская карьера россиянина насчитывает 18 клубов, в том числе сборные Камеруна и Узбекистана, а также китайские и турецкие клубы. Его последним местом работы является «Томь».

    Источник: Р-Спорт

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    18.01.2017 20:16
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