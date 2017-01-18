Непомнящий согласен стать директором департамента сборных команд РФС

Российский тренер Валерий Непомнящий признался, что дал согласие возглавить одну из должностей в Российском футбольном союзе.
«Предложение на должность директора департамента сборных команд РФС поступило в начале декабря, но пока вопрос в стадии решения», – сказал 73-летний специалист.
Источник сообщает, что на предложение Непомнящий ответил фразой «Да, конечно».
Тренерская карьера россиянина насчитывает 18 клубов, в том числе сборные Камеруна и Узбекистана, а также китайские и турецкие клубы. Его последним местом работы является «Томь».
Источник: Р-Спорт