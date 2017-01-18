25-летний полузащитник «Лиона» Фофана объявил о завершении карьеры

Полузащитник «Лиона» Геида Фофана объявил о завершении карьеры. По словам 25-летнего француза, причиной этого стала травма лодыжки, которая не позволяет ему продолжить выступления на профессиональном уровне.

«Состояние, в котором находится моя лодыжка, не позволяет мне играть в футбол. Я пробовал все, приложил максимум усилий, но это не помогло. Это страшный вывод, что больше не смогу продолжать карьеру», – сказал Фофана.

За «Лион» полузащитник выступает с 2011 года. Добавим, что игрок может войти в одну из сфер структуры французского клуба.

«Я отказался от игры в «Манчестер Сити». Главный талант Франции завершил карьеру в 25 лет