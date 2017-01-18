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    25-летний полузащитник «Лиона» Фофана объявил о завершении карьеры

    Полузащитник «Лиона» Геида Фофана объявил о завершении карьеры. По словам 25-летнего француза, причиной этого стала травма лодыжки, которая не позволяет ему продолжить выступления на профессиональном уровне.

    «Состояние, в котором находится моя лодыжка, не позволяет мне играть в футбол. Я пробовал все, приложил максимум усилий, но это не помогло. Это страшный вывод, что больше не смогу продолжать карьеру», – сказал Фофана.

    За «Лион» полузащитник выступает с 2011 года. Добавим, что игрок может войти в одну из сфер структуры французского клуба.

    «Я отказался от игры в «Манчестер Сити». Главный талант Франции завершил карьеру в 25 лет

    Источник: ФК «Лион»

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    18.01.2017 19:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 18 января 2017, 22:59

      Жаль

      0
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    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 18 января 2017, 20:08

      Жаль!Здоровья конечно же!!!

      2
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