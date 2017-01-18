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    «Манчестер Сити» летом попытается приобрести Облака, «Атлетико» хочет получить за него 100 миллионов

    Голкипер «Атлетико» Ян Облак попал в сферу интересов «Манчестер Сити». По информации источника, руководство «горожан» попытается приобрести 24-летнего словенца во время летнего трансферного окна. При этом мадридская команда может отпустить игрока, если за него заплатят не менее 100 миллионов евро.

    Напомним, ранее сообщалось, что английский клуб в ближайшем будущем намерен усилить вратарскую линию в связи с нестабильной игрой голкипера Клаудио Браво.

    По данным Transfermarkt, стоимость Облака составляет 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист провел за «Атлетико» в Примере 15 матчей, в которых пропустил 14 голов.

    Источник: Goal.com

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    18.01.2017 17:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +473

      Серега М. 19 января 2017, 09:18

      100 лямов за вратаря - бред!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 19 января 2017, 09:04

      Если Гвардиолла доработает еще до лета,)))

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 18 января 2017, 22:16

      китайцы перекупят

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 января 2017, 19:11

      Кипер классный,цена бредовая.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 18 января 2017, 17:30

      Нахрен было Браво покупать и выгонять Харта?

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