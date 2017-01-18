«Манчестер Сити» летом попытается приобрести Облака, «Атлетико» хочет получить за него 100 миллионов

Голкипер «Атлетико» Ян Облак попал в сферу интересов «Манчестер Сити». По информации источника, руководство «горожан» попытается приобрести 24-летнего словенца во время летнего трансферного окна. При этом мадридская команда может отпустить игрока, если за него заплатят не менее 100 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что английский клуб в ближайшем будущем намерен усилить вратарскую линию в связи с нестабильной игрой голкипера Клаудио Браво.

По данным Transfermarkt, стоимость Облака составляет 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист провел за «Атлетико» в Примере 15 матчей, в которых пропустил 14 голов.