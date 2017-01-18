Коста может сыграть с «Халлом»

Нападающий «Челси» Диего Коста может вернуться на поле в составе лондонского клуба уже в воскресном матче с «Халлом». Напомним, ранее сообщалось о конфликте с главным тренером команды Антонио Конте.

Вчера игрок и представители клуба провели часовую встречу на клубной базе, после чего Коста присоединился к своим партнерам на тренировке. В нынешнем сезоне футболист провел за «Челси» 19 матчей, забив в них 14 голов и сделав пять голевых передач.

Игра 22-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Халл Сити» состоится в воскресенье, 22 января, в 19:30 по московскому времени.