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    Коста может сыграть с «Халлом»

    Нападающий «Челси» Диего Коста может вернуться на поле в составе лондонского клуба уже в воскресном матче с «Халлом». Напомним, ранее сообщалось о конфликте с главным тренером команды Антонио Конте.

    Вчера игрок и представители клуба провели часовую встречу на клубной базе, после чего Коста присоединился к своим партнерам на тренировке. В нынешнем сезоне футболист провел за «Челси» 19 матчей, забив в них 14 голов и сделав пять голевых передач.

    Игра 22-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Халл Сити» состоится в воскресенье, 22 января, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Skysports

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    18.01.2017 11:05
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 18 января 2017, 11:39

      Пусть играет!

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