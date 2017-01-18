Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ван Гаал не планирует завершать карьеру

    Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал признался, что пока не думает о завершении своей карьеры, а лишь взял паузу для отдыха до лета.

    «Нет, пока я не завершил карьеру. Да, я взял паузу на год, а затем буду решать этот вопрос. Вероятность завершения карьеры есть, но это не окончательно.

    В Нидерландах СМИ пишут, что хотят. Я лишь сказал им, что могу завершить карьеру.

    Сейчас не время говорить об этом. Все зависит от предложений, которые я получу. Приму решение в июле.

    У меня была возможность вернуться в Испанию, «Валенсия» предлагала мне работу тренера четыре-пять недель назад, но я отказался. При этом я не исключаю вариант с возвращением в Испанию, все может быть. Посмотрим, как я себя буду чувствовать», – приводит слова ван Гаала Cadena Ser.

    Ранее ван Гаал отказался от предложения поработать с одним из клубов в Китае.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2017 07:14
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11