Ван Гаал не планирует завершать карьеру

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал признался, что пока не думает о завершении своей карьеры, а лишь взял паузу для отдыха до лета.

«Нет, пока я не завершил карьеру. Да, я взял паузу на год, а затем буду решать этот вопрос. Вероятность завершения карьеры есть, но это не окончательно.

В Нидерландах СМИ пишут, что хотят. Я лишь сказал им, что могу завершить карьеру.

Сейчас не время говорить об этом. Все зависит от предложений, которые я получу. Приму решение в июле.

У меня была возможность вернуться в Испанию, «Валенсия» предлагала мне работу тренера четыре-пять недель назад, но я отказался. При этом я не исключаю вариант с возвращением в Испанию, все может быть. Посмотрим, как я себя буду чувствовать», – приводит слова ван Гаала Cadena Ser.

Ранее ван Гаал отказался от предложения поработать с одним из клубов в Китае.