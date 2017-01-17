Бубнов: «Надо реформировать отборочный этап чемпионата мира, а не расширять количество команд»

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов скептически смотрит на желание ФИФА увеличить количество команд в финальной части чемпионата мира до 48. По мнению специалиста, в данном вопросе следует в первую очередь обратить внимание на отборочный цикл, который требует изменений.

«Удивительно, что многие приветствуют увеличение количества сборных на чемпионате мира. Основной довод, что шанс получат те сборные, которые никогда там не играли. Но и у сильных сборных бывают спады. Мне кажется, надо думать над реформами отборочного этапа, а не увеличивать до 48 команд. Даже тяжело будет запомнить все группы.

Декларировать, что будет охвачен весь мир, ФИФА больше заработает, не правильно. Надо выслушать мнение функционеров, которые непосредственно знают всю эту кухню. Тот же Колосков сказал, что на сегодняшний день ни одна страна не в состоянии провести чемпионат мира в таком формате», – заявил Бубнов.