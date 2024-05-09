Судья извинился перед «Баварией» за сорванную потенциально спасительную атаку

Помощник арбитра на линии на матче «Реал» – «Бавария» (2:1) Томаш Листкевич признал ошибку в концовке матча.

Поляк не дал «Баварии» довести потенциально спасительную атаку, подняв флаг об офсайде.

Листкевич нарушил рекомендацию давать доигрывать атаки до конца и только потом поднимать флаг.

«Лайнсмен сказал мне: «Извините. Я ошибся». Это позор», – сообщил защитник «Баварии» Матейс де Лигт.

Листкевич работал на финале ЧМ-2022.

Скриншот трансляции «Матч ТВ»

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