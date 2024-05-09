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    • Судья извинился перед «Баварией» за сорванную потенциально спасительную атаку

    Судья извинился перед «Баварией» за сорванную потенциально спасительную атаку

    Помощник арбитра на линии на матче «Реал»«Бавария» (2:1) Томаш Листкевич признал ошибку в концовке матча.

    • Поляк не дал «Баварии» довести потенциально спасительную атаку, подняв флаг об офсайде.
    • Листкевич нарушил рекомендацию давать доигрывать атаки до конца и только потом поднимать флаг.

    «Лайнсмен сказал мне: «Извините. Я ошибся». Это позор», – сообщил защитник «Баварии» Матейс де Лигт.

    • Листкевич работал на финале ЧМ-2022.

    Скриншот трансляции «Матч ТВ»

    Кто выиграл больше трофеев из ЦСКА и «Зенита»? Тест на футбольную память

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    09.05.2024 00:51
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    Комментарии (28)
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    Клим Чугункип
    1715205608
    Нах.уя эта информация ? Для чего это ? Что теперь делать? Отменить результат матча ? Или устроить переигровку ? В чем смысл этой информации ?
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1715205783
    Бывает такое и с супер судьями
    Ответить
    mutabor0992
    1715205962
    В очко его извинения!Физдить всей командой по яйцам!!!Обоих!Дегенераты.p.s.Вот такие у Реала ГНИЛЫЕ победы.Можно еще вспомнить с Атлетико.Когда "играли до гола".
    Ответить
    Glebson
    1715206094
    Да, зря он поднял раньше времени. Но это уже ничего не меняет, к тому же на фото видно, что офсайд был
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    JIEGEHDA
    1715207999
    При всем хотении победы Баварии . При всем желании вылета Реала . Как фанату Барселоны. Не будут тут писать плохие слова к клубу Реал просто потому что я не такой конченный как некоторые фантики Мадрида которые после поражения Барсы пишут тут на языке школьников . Так вот . Реал заслужил и победу и выход. Не забили а потом ошибка Нойера. Нойер до этого тащил много. Реал до гола Баварии должен был забить минимум 2-3) так что всё закономерно как бы не хотелось обратного . Винисиус хоть и клоун во многих матчах но игрок класс уровень оч сильный. Желаю ему взять ЗМ.а Беллингем никакой в ЛЧ. За Ла Лигу не дают ЗМ. Как говорили фанаты Реала против ЗМ Месси)) хотя Белл идёт 1 не сделав ничего.многие игроки Реала в ЛЧ сильнее проводят игры чем он
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    Suvorov71
    1715221135
    Не считаю что судья ошибся, сколько болельщиков столько и мнений, Реал наиграл на победу, так же, как Сити наиграл на победу над Реалом, но это футбол, здесь все бывает и ошибки и свистуны порой чудят, как нам кажется фарт в футболе не последнее дело, с победой Реал, финал будет интересным, Боруссия достойный финалист
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    Sky Spartak
    1715229903
    Ну так здесь и есть в не игры. Рукой нельзя забивать...
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    Номэд
    1715236354
    Позор - это зенит в российском футболе.
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    almanev
    1715236890
    Ошибка, конечно, но и забил Де Лигт только потому что защитники Реала остановились после свистка
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