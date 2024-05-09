Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • «Абсолютная катастрофа»: Тухель – о прерванной атаке «Баварии» в концовке матча

    «Абсолютная катастрофа»: Тухель – о прерванной атаке «Баварии» в концовке матча

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ошибку лайнсмена в концовке матча с «Реалом» (1:2).

    • Томаш Листкевич не дал «Баварии» довести потенциально спасительную атаку, подняв флаг об офсайде.
    • Арбитр нарушил рекомендацию давать доигрывать атаки до конца и только потом поднимать флаг.

    «Это была катастрофа. Абсолютная катастрофа и явное нарушение правил. Четкое правило заключается в том, что атака должна продолжаться. Первую ошибку допустил лайнсмен, вторую – судья, дав свисток», – сказал Тухель.

    • Листкевич работал на финале ЧМ-2022.

    Скриншот трансляции «Матч ТВ»

    Новости по теме
    Стало известно, кто предложил выпустить Хоселу на замену в матче «Реал» – «Бавария» 2
    Кан высказался об ошибке Нойера на 88-й минуте матча «Реал» – «Бавария» 4
    Кейн прокомментировал вылет «Баварии» из ЛЧ от «Реала» 2
    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2024 01:07
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DeStar
    1715208670
    ну странно да, обычно дают атаку завершить, зачем остановили так неясно, тем более офсайд не был заметен на 100% я уверен
    Ответить
    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1715209613
    Всю игру сделал Нойер:как со знаком плюс так и минус. Судья и так дал переиграть 15 минут, не гневите Бога, какой там судья...
    Ответить
    Bozigit
    1715225115
    Поовтоение игры Ман Юнайтед и Баварии
    Ответить
    Artemka444
    1715232593
    Не ной
    Ответить
    Алексей З
    1715234975
    Весь сезон , то лайнсмены , то свистки, профукали с Тухелем всё что можно, кроме Кейна из игроков и выделить некого, все деградировали. Скажу больше , с костяком из Баварии и сборной на домашнем ЧЕ ловить нечего.
    Ответить
    Sky Spartak
    1715236217
    Офсайд !!! Рукой нельзя забивать !!! Плечо и нога ближе защитника !!! в ЧЁМ судья не прав ?!
    Ответить
    Бриг
    1715243800
    Бавария не достойна финала и по результатам прежних игр в этом сезоне ЛЧ и чемпионата, и этой игры. Так и хочется послать немцев "на мыло" для перевоспитания.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+