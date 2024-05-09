«Абсолютная катастрофа»: Тухель – о прерванной атаке «Баварии» в концовке матча

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ошибку лайнсмена в концовке матча с «Реалом» (1:2).
- Томаш Листкевич не дал «Баварии» довести потенциально спасительную атаку, подняв флаг об офсайде.
- Арбитр нарушил рекомендацию давать доигрывать атаки до конца и только потом поднимать флаг.
«Это была катастрофа. Абсолютная катастрофа и явное нарушение правил. Четкое правило заключается в том, что атака должна продолжаться. Первую ошибку допустил лайнсмен, вторую – судья, дав свисток», – сказал Тухель.
- Листкевич работал на финале ЧМ-2022.
Скриншот трансляции «Матч ТВ»