«Абсолютная катастрофа»: Тухель – о прерванной атаке «Баварии» в концовке матча

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ошибку лайнсмена в концовке матча с «Реалом» (1:2).

Томаш Листкевич не дал «Баварии» довести потенциально спасительную атаку, подняв флаг об офсайде.

Арбитр нарушил рекомендацию давать доигрывать атаки до конца и только потом поднимать флаг.

«Это была катастрофа. Абсолютная катастрофа и явное нарушение правил. Четкое правило заключается в том, что атака должна продолжаться. Первую ошибку допустил лайнсмен, вторую – судья, дав свисток», – сказал Тухель.

Листкевич работал на финале ЧМ-2022.

Скриншот трансляции «Матч ТВ»