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Серия А. «Милан» вырвал ничью в выездном матче с «Торино»

17 января 2017, 00:49
9

В рамках 20 тура Серии А «Милан» на выезде сыграл вничью с «Торино» со счетом 2:2.

Примечательно, что по ходу матча «россонери» уступали 0:2, однако во втором тайме Андреа Бертолаччи и Карлос Бакка, реализовавший пенальти, принесли гостям спасительное очко.

За «Торино» отметились Андреа Белотти и Марко Бенасси. Кроме того, на 32-й минуте Адем Ляич не реализовал пенальти. Отметим также, что гости заканчивали матч вдесятером – красную карточку получил Алессио Романьоли.

Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

Торино – Милан – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Белотти, 21; 2:0 – Бенасси, 26; 2:1 – Бертолаччи, 55; 2:2 – Бакка, 60 (пенальти).

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Торино Милан Бертолаччи Андреа Бакка Карлос Бенасси Марко Белотти Андреа
Комментарии (9)
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Legenda-17
1484604106
Хороший матч)
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Михаил Шевченко
1484604171
Так пенальти бить нельзя(((
Ответить
1bear
1484604279
...повезло...
Ответить
СашкаГуров
1484604603
Бля
Ответить
melnicn
1484609379
Красивый матч!!!
Ответить
BoltCX
1484627915
Отличный результат!
Ответить
Garfild 44
1484628666
Оу
Ответить
VeniaminS
1484637234
Нормально!!!
Ответить
Георгий 07 01 93 рус
1484637522
Матч бомба!!!Что бы там не говорили про АПЛ!!!Там такие тухляки бывают !!!Милан вперед !!!
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