Серия А. «Милан» вырвал ничью в выездном матче с «Торино»

В рамках 20 тура Серии А «Милан» на выезде сыграл вничью с «Торино» со счетом 2:2.

Примечательно, что по ходу матча «россонери» уступали 0:2, однако во втором тайме Андреа Бертолаччи и Карлос Бакка, реализовавший пенальти, принесли гостям спасительное очко.

За «Торино» отметились Андреа Белотти и Марко Бенасси. Кроме того, на 32-й минуте Адем Ляич не реализовал пенальти. Отметим также, что гости заканчивали матч вдесятером – красную карточку получил Алессио Романьоли.

Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

Торино – Милан – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Белотти, 21; 2:0 – Бенасси, 26; 2:1 – Бертолаччи, 55; 2:2 – Бакка, 60 (пенальти).

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