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    Серия А. «Милан» вырвал ничью в выездном матче с «Торино»

    В рамках 20 тура Серии А «Милан» на выезде сыграл вничью с «Торино» со счетом 2:2.

    Примечательно, что по ходу матча «россонери» уступали 0:2, однако во втором тайме Андреа Бертолаччи и Карлос Бакка, реализовавший пенальти, принесли гостям спасительное очко.

    За «Торино» отметились Андреа Белотти и Марко Бенасси. Кроме того, на 32-й минуте Адем Ляич не реализовал пенальти. Отметим также, что гости заканчивали матч вдесятером – красную карточку получил Алессио Романьоли.

    Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

    Торино – Милан – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Белотти, 21; 2:0 – Бенасси, 26; 2:1 – Бертолаччи, 55; 2:2 – Бакка, 60 (пенальти).

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.01.2017 00:49
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 17 января 2017, 10:18

      Матч бомба!!!Что бы там не говорили про АПЛ!!!Там такие тухляки бывают !!!Милан вперед !!!

      1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 17 января 2017, 10:13

      Нормально!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Garfild 44 17 января 2017, 07:51

      Оу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 17 января 2017, 07:38

      Отличный результат!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      melnicn 17 января 2017, 02:29

      Красивый матч!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 17 января 2017, 01:10

      Бля

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 17 января 2017, 01:04

      ...повезло...

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 17 января 2017, 01:02

      Так пенальти бить нельзя(((

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      Рейтинг: +21

      Legenda-17 17 января 2017, 01:01

      Хороший матч)

      1
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