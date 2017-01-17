Торино - Милан

Молодцы
|1/8 финала
|12 января, четверг
|23:00
|Милан
|2:1
|Торино
|35 тур
|5 мая, воскресенье
|17:00
|Милан
|1:0
|Торино
|16 тур
|9 декабря, воскресенье
|18:00
|Торино
|2:4
|Милан
|32 тур
|19 апреля, воскресенье
|22:30
|Милан
|5:1
|Торино
|13 тур
|23 ноября, воскресенье
|22:30
|Торино
|2:2
|Милан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|38
|29
|4
|5
|77:27
|+50
|91
|2.
|Рома
|38
|28
|3
|7
|90:38
|+52
|87
|3.
|Наполи
|38
|26
|8
|4
|94:39
|+55
|86
|4.
|Аталанта
|38
|21
|9
|8
|62:41
|+21
|72
|5.
|Лацио
|38
|21
|7
|10
|74:51
|+23
|70
|6.
|Милан
|38
|18
|9
|11
|57:45
|+12
|63
|7.
|Интер
|38
|19
|5
|14
|72:49
|+23
|62
|8.
|Фиорентина
|38
|16
|12
|10
|63:57
|+6
|60
|9.
|Торино
|38
|13
|14
|11
|71:66
|+5
|53
|10.
|Сампдория
|38
|12
|12
|14
|49:55
|-6
|48
|11.
|Кальяри
|38
|14
|5
|19
|55:76
|-21
|47
|12.
|Сассуоло
|38
|13
|7
|18
|58:63
|-5
|46
|13.
|Удинезе
|38
|12
|9
|17
|47:56
|-9
|45
|14.
|Кьево
|38
|12
|7
|19
|43:61
|-18
|43
|15.
|Болонья
|38
|11
|8
|19
|40:58
|-18
|41
|16.
|Дженоа
|38
|9
|9
|20
|38:64
|-26
|36
|17.
|Кротоне
|38
|9
|7
|22
|34:58
|-24
|34
|18.
|Эмполи
|38
|8
|8
|22
|29:61
|-32
|32
|19.
|Палермо
|38
|6
|8
|24
|33:77
|-44
|26
|20.
|Пескара
|38
|3
|9
|26
|37:81
|-44
|18
Молодцы
Угадал полностью, в кои то веки...
Всё хорошо
эх Милан Милан :(
Ничья
я на Брагу и Реал С ставил
ВОТ И НИЧЕЙКА
Ставил на Милан! Жалко, если проиграет.
Это здорово!
Вера хорошее дело!
Но Милан начинает возрождаться, это видно по его последним играм.
милан уже не тот
торино решил сломать статистику ну и ставки тоже (((