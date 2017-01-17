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Судьи
Главный судья:
Паоло Тальявенто (Терни)
Материалы

Торино - Милан

16.01.2017, Понедельник, 22:45 мск Турин, стадион Стадио Олимпико Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Италия. Серия А, 20 тур Торино - Милан
Обзор матча
Италия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
12 января, четверг 23:00 Милан 2:1 Торино
Италия. Серия А (2016/2017)
1 тур
21 августа, воскресенье 19:00 Милан 3:2 Торино
Италия. Серия А (2015/2016)
27 тур
27 февраля, суббота 22:45 Милан 1:0 Торино
8 тур
17 октября, суббота 21:45 Торино 1:1 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
37 тур
24 мая, воскресенье 21:45 Милан 3:0 Торино
18 тур
10 января, суббота 22:45 Торино 1:1 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
22 тур
1 февраля, суббота 23:45 Милан 1:1 Торино
3 тур
14 сентября, суббота 22:45 Торино 2:2 Милан
Италия. Серия А (2012/2013)
35 тур
5 мая, воскресенье 17:00 Милан 1:0 Торино
16 тур
9 декабря, воскресенье 18:00 Торино 2:4 Милан
Италия. Серия А (2008/2009)
32 тур
19 апреля, воскресенье 22:30 Милан 5:1 Торино
13 тур
23 ноября, воскресенье 22:30 Торино 2:2 Милан
Италия. Серия А (2007/2008)
30 тур
22 марта, суббота 17:00 Торино 0:1 Милан
11 тур
3 ноября, суббота 22:30 Милан 0:0 Торино
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 19 января 2017, 21:54

    Молодцы

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    Рейтинг: +20784

    Странник Ан 17 января 2017, 20:23

    Угадал полностью, в кои то веки...

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    Рейтинг: +184

    Sergei26 17 января 2017, 19:59

    Всё хорошо

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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 17 января 2017, 08:42

    эх Милан Милан :(

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    Рейтинг: +184

    Sergei26 17 января 2017, 07:20

    Ничья

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    Рейтинг: +295

    Эд1970 17 января 2017, 00:41

    я на Брагу и Реал С ставил

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    Рейтинг: +295

    Эд1970 17 января 2017, 00:40

    ВОТ И НИЧЕЙКА

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 17 января 2017, 00:04

    Ставил на Милан! Жалко, если проиграет.

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich > Novograd 17 января 2017, 00:07

    Это здорово!

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich > Novograd 17 января 2017, 00:11

    Вера хорошее дело!

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich > Almazovich 17 января 2017, 00:12

    Но Милан начинает возрождаться, это видно по его последним играм.

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    Рейтинг: +134

    korshun1977 16 января 2017, 23:33

    милан уже не тот

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    Рейтинг: +11821

    igo123 16 января 2017, 23:23

    торино решил сломать статистику ну и ставки тоже (((

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