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    Кубок африканских наций. Сборная ДР Конго вдесятером отстояла победу в матче с Марокко

    Сборная ДР Конго в рамках очередного игрового дня на Кубке африканских наций обыграла команду Марокко со счетом 1:0.

    Единственный и победный гол в матче на 55 минуте забил Эрве Каж. Таким образом, сборная ДР Конго после первого тура в квартете С возглавила турнирную таблицу с тремя очками.

    Кубок африканский наций. Группа С. 1-й тур

    ДР Конго – Марокко – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Каж, 55.

    Календарь Кубка Африканских наций

    Феерия звезд, танцы и другие причины, почему нельзя пропустить Кубок Африки

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2017 23:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      DrStrange 17 января 2017, 06:45

      Гол забил Жуниор Кабананга, исправьте.

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