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  • Кубок африканских наций. Сборная ДР Конго вдесятером отстояла победу в матче с Марокко

Кубок африканских наций. Сборная ДР Конго вдесятером отстояла победу в матче с Марокко

16 января 2017, 23:58
1

Сборная ДР Конго в рамках очередного игрового дня на Кубке африканских наций обыграла команду Марокко со счетом 1:0.

Единственный и победный гол в матче на 55 минуте забил Эрве Каж. Таким образом, сборная ДР Конго после первого тура в квартете С возглавила турнирную таблицу с тремя очками.

Кубок африканский наций. Группа С. 1-й тур

ДР Конго – Марокко – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Каж, 55.

Календарь Кубка Африканских наций

Феерия звезд, танцы и другие причины, почему нельзя пропустить Кубок Африки

Источник: Бомбардир.ру
Кубок африканских наций ДР Конго Марокко Каж Эрве
Комментарии (1)
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DrStrange
1484624704
Гол забил Жуниор Кабананга, исправьте.
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