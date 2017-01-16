Кубок африканских наций. Сборная ДР Конго вдесятером отстояла победу в матче с Марокко

Сборная ДР Конго в рамках очередного игрового дня на Кубке африканских наций обыграла команду Марокко со счетом 1:0.

Единственный и победный гол в матче на 55 минуте забил Эрве Каж. Таким образом, сборная ДР Конго после первого тура в квартете С возглавила турнирную таблицу с тремя очками.

Кубок африканский наций. Группа С. 1-й тур

ДР Конго – Марокко – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Каж, 55.

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