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    «Барселона» и «Атлетико» поборются за Диего Косту

    «Атлетико» и «Барселона» проявляют предметный интерес к форварду «Челси» Диего Косте, пишет The Independent.

    Ранее сообщалось, что футболист конфликтует с главным тренером лондонцев Антонио Конте и летом может сменить клубную прописку. Конте, в свою очередь, заручился поддержкой владельца «Челси» Романа Абрамовича и не спешит возвращать Косту в основной состав.

    Более того, в клубе не собираются удерживать испанского нападающего, который в следующее трансферное окно может уехать в Китай.

    По имеющейся информации, «Барселона» уже вышла на контакт с руководством «аристократов», в то время как «Атлетико» видит в Косте замену Антуану Гризманну, которого хочет заполучить «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2017 23:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +182

      KsiroN 19 января 2017, 07:04

      Только не в Барселону его!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 18 января 2017, 22:03

      в Барселону не перейдет ) я этого не позволю )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 17 января 2017, 20:55

      да нах он нам нужен?! Ему не нужны титулы, ему нужны деньги, так пусть едет в свой Китай!

      0
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 17 января 2017, 10:29

      про Барсу ерунда, команде он ненужен

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 17 января 2017, 08:44

      Какого хрена нужно Барселоне а? Пако, Месси, два Суареса, Неймар, а еще Мунир и Сандро в аренде??? Куда им еще нап?

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 17 января 2017, 00:48

      Пусть валит в хамский Атлетико. Ко двору придётся.

      2
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 17 января 2017, 00:32

      Летом, ребятки, летом..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser 16 января 2017, 23:46

      Надеюсь - в Барсу не перейдет..
      Нахрен он нужен.
      Купите топового полузащитника, ПЛЕАТЬ!!!!

      2
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Protosser 17 января 2017, 03:03

      Полностью согласен.Дибильная покупка будет.Хамеса бы...

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