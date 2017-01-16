«Барселона» и «Атлетико» поборются за Диего Косту

«Атлетико» и «Барселона» проявляют предметный интерес к форварду «Челси» Диего Косте, пишет The Independent.

Ранее сообщалось, что футболист конфликтует с главным тренером лондонцев Антонио Конте и летом может сменить клубную прописку. Конте, в свою очередь, заручился поддержкой владельца «Челси» Романа Абрамовича и не спешит возвращать Косту в основной состав.

Более того, в клубе не собираются удерживать испанского нападающего, который в следующее трансферное окно может уехать в Китай.

По имеющейся информации, «Барселона» уже вышла на контакт с руководством «аристократов», в то время как «Атлетико» видит в Косте замену Антуану Гризманну, которого хочет заполучить «Манчестер Юнайтед».