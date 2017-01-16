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«Барселона» и «Атлетико» поборются за Диего Косту

16 января 2017, 23:39
9

«Атлетико» и «Барселона» проявляют предметный интерес к форварду «Челси» Диего Косте, пишет The Independent.

Ранее сообщалось, что футболист конфликтует с главным тренером лондонцев Антонио Конте и летом может сменить клубную прописку. Конте, в свою очередь, заручился поддержкой владельца «Челси» Романа Абрамовича и не спешит возвращать Косту в основной состав.

Более того, в клубе не собираются удерживать испанского нападающего, который в следующее трансферное окно может уехать в Китай.

По имеющейся информации, «Барселона» уже вышла на контакт с руководством «аристократов», в то время как «Атлетико» видит в Косте замену Антуану Гризманну, которого хочет заполучить «Манчестер Юнайтед».

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Челси Барселона Атлетико Коста Диего Конте Антонио
Комментарии (9)
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Protosser
1484599585
Надеюсь - в Барсу не перейдет.. Нахрен он нужен. Купите топового полузащитника, ПЛЕАТЬ!!!!
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Таганский
1484602339
Летом, ребятки, летом..
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la verdad
1484603313
Пусть валит в хамский Атлетико. Ко двору придётся.
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Аристократ Олжик
1484631852
Какого хрена нужно Барселоне а? Пако, Месси, два Суареса, Неймар, а еще Мунир и Сандро в аренде??? Куда им еще нап?
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Черемшанец
1484638151
про Барсу ерунда, команде он ненужен
Ответить
Luis Figo
1484675718
да нах он нам нужен?! Ему не нужны титулы, ему нужны деньги, так пусть едет в свой Китай!
Ответить
Nehdan4ik
1484766182
в Барселону не перейдет ) я этого не позволю )
Ответить
KsiroN
1484798687
Только не в Барселону его!
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