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    Коста летом покинет «Челси»

    В период работы летнего трансферного окна нападающий «Челси» Диего Коста, скорее всего, покинет лондонский клуб и уедет в чемпионат Китая.

    Ранее сообщалось, что испанец вступил в конфликт с главным тренером Антонио Конте, после чего пропустил матч чемпионата Англии против «Лестера» (3:0).

    При этом Конте не спешит возвращать форварда в состав, давая понять, что в его команде нет неприкасаемых игроков. Владелец «Челси» Роман Абрамович поддерживает позицию итальянского специалиста.

    В текущем сезоне Коста сыграл 19 матчей за «Челси», забил 14 мячей и отдал пять голевых передач.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    16.01.2017 21:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 17 января 2017, 18:11

      Зря!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 17 января 2017, 14:41

      Конте конечно со стороны грамотно поступил. Никогда не кидает слов на ветер, без понтов. Просто и строго делает свою работу. Побольше бы таких тренеров.

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 17 января 2017, 08:16

      Отработай контракт и уезжай хоть на все четыре, ты же профессионал, веди себя как мужик.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser 16 января 2017, 23:16

      Граф - мужик.

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 16 января 2017, 22:14

      Деньги портят людей!

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      Рейтинг: -92

      Raxor 16 января 2017, 22:03

      жаль, не хочется терять из вида еще одного классного игрока

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 16 января 2017, 21:44

      Китай собрался сделать суперлигу что ли ??? Бабло там немеренное..

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