Коста летом покинет «Челси»

В период работы летнего трансферного окна нападающий «Челси» Диего Коста, скорее всего, покинет лондонский клуб и уедет в чемпионат Китая.

Ранее сообщалось, что испанец вступил в конфликт с главным тренером Антонио Конте, после чего пропустил матч чемпионата Англии против «Лестера» (3:0).

При этом Конте не спешит возвращать форварда в состав, давая понять, что в его команде нет неприкасаемых игроков. Владелец «Челси» Роман Абрамович поддерживает позицию итальянского специалиста.

В текущем сезоне Коста сыграл 19 матчей за «Челси», забил 14 мячей и отдал пять голевых передач.