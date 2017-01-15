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    Кришито – «Тяньцзинь Цюаньцзянь»: «Вам защитник не нужен?»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито в шутку обратился к главному тренеру «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро через социальную сеть с просьбой взять его в китайский клуб, куда ранее за 21 миллион евро перешел экс-игрок сине-бело-голубых Аксель Витсель.

    Отметим, что итальянский специалист ранее на своей странице в Instagram поприветствовал бельгийца в новой команде. Кришито же прокомментировал данный пост вопросом «Вам защитник не нужен?». Тренер ответил: «Может быть, мой друг».

    Добавим, что действующий контракт Кришито с «Зенитом» истекает летом 2018 года. Как сообщалось ранее, в ближайшее время стороны начнут переговоры о продлении соглашения.

    Источник: Instagram

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    15.01.2017 18:01
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +6979

      1bear 16 января 2017, 00:36

      ...в каждой шутке есть доля шутки...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 15 января 2017, 23:30

      Лояльность так и прет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15

      wopelw 15 января 2017, 23:20

      его наверно зависть берёт,из за того что Витсель перешел туда и будет получать такие бабки...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 15 января 2017, 21:23

      Ну, а что ж? Хватит уже в северных краях бегать. Потянуло на юга. Романтика! Да и бабла поболее ;)

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 15 января 2017, 20:34

      в Зене все продажные...

      -2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 15 января 2017, 19:58

      Я думаю Зенит был бы не против, если бы замоячили мультов 20!!!

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 января 2017, 19:56

      Походу понял, что это его последний шанс смотать от голубых в Китай, на довольствие куда посолиднее, ибо там лимит уже жестчё будет и кормушка не такая безбожная становится...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 января 2017, 19:56

      скоро придет конец этим покупкам китайское правительство уже всерьез задумалось о введении лимита на легионеров

      0
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    • ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 15 января 2017, 19:30

      Может он Нето предлагал) от него избавиться?

      1
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      Рейтинг: +28

      Вамфири 15 января 2017, 19:07

      ДА С ЭТИМ КИТАЙСКИМ ФУТБОЛОМ УЖЕ НЕ ДО СМЕХА!!!

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