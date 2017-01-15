Кришито – «Тяньцзинь Цюаньцзянь»: «Вам защитник не нужен?»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито в шутку обратился к главному тренеру «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро через социальную сеть с просьбой взять его в китайский клуб, куда ранее за 21 миллион евро перешел экс-игрок сине-бело-голубых Аксель Витсель.

Отметим, что итальянский специалист ранее на своей странице в Instagram поприветствовал бельгийца в новой команде. Кришито же прокомментировал данный пост вопросом «Вам защитник не нужен?». Тренер ответил: «Может быть, мой друг».

Добавим, что действующий контракт Кришито с «Зенитом» истекает летом 2018 года. Как сообщалось ранее, в ближайшее время стороны начнут переговоры о продлении соглашения.