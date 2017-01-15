Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кришито – «Тяньцзинь Цюаньцзянь»: «Вам защитник не нужен?»

15 января 2017, 18:01
14

Защитник «Зенита» Доменико Кришито в шутку обратился к главному тренеру «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро через социальную сеть с просьбой взять его в китайский клуб, куда ранее за 21 миллион евро перешел экс-игрок сине-бело-голубых Аксель Витсель.

Отметим, что итальянский специалист ранее на своей странице в Instagram поприветствовал бельгийца в новой команде. Кришито же прокомментировал данный пост вопросом «Вам защитник не нужен?». Тренер ответил: «Может быть, мой друг».

Добавим, что действующий контракт Кришито с «Зенитом» истекает летом 2018 года. Как сообщалось ранее, в ближайшее время стороны начнут переговоры о продлении соглашения.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Зенит Тяньцзинь Цюаньцзянь Кришито Доменико Каннаваро Фабио
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вамфири
1484496460
ДА С ЭТИМ КИТАЙСКИМ ФУТБОЛОМ УЖЕ НЕ ДО СМЕХА!!!
Ответить
spartak_88
1484497827
Может он Нето предлагал) от него избавиться?
Ответить
Garrincha58
1484499384
скоро придет конец этим покупкам китайское правительство уже всерьез задумалось о введении лимита на легионеров
Ответить
ivanthebest
1484499401
Походу понял, что это его последний шанс смотать от голубых в Китай, на довольствие куда посолиднее, ибо там лимит уже жестчё будет и кормушка не такая безбожная становится...
Ответить
Сильвербой
1484499490
Я думаю Зенит был бы не против, если бы замоячили мультов 20!!!
Ответить
Obojaemiy
1484501685
в Зене все продажные...
Ответить
Manilov
1484504629
Ну, а что ж? Хватит уже в северных краях бегать. Потянуло на юга. Романтика! Да и бабла поболее ;)
Ответить
wopelw
1484511627
его наверно зависть берёт,из за того что Витсель перешел туда и будет получать такие бабки...
Ответить
mgordeev
1484512257
Лояльность так и прет.
Ответить
1bear
1484516173
...в каждой шутке есть доля шутки...
Ответить
Главные новости
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
3
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
4
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
2
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
4
Все новости
Все новости
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
4
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
2
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
4
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
2
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
6
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
3
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
3
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
Вчера, 19:33
5
Жена Батракова покинула «Локомотив»
Вчера, 19:21
7
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Вчера, 18:52
18
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
Вчера, 18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
Вчера, 18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
Вчера, 17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
Вчера, 17:49
2
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
Вчера, 17:35
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+