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    Украинский голкипер Сарнавский расторг контракт с «Уфой»

    «Уфа» расторгла контракт с вратарем команды Богданом Сарнавским. Украинский футболист намерен продолжить карьеру в «Ворскле».

    «Договорились с руководством «Уфы» о досрочном расторжении контракта. Это позволило мне стать свободным агентом, чтобы спокойно искать новое место продолжения карьеры.

    «Ворскла»? В разговоре с Василием Сачко я понял, что наставник на меня рассчитывает, а это большой стимул доказать тренеру свою профпригодность. Хочется закрепиться в «Ворскле», расти в профессиональном плане, играть, получать от этого удовольствие и радовать людей, которые за меня переживают», – заявил Сарнавский.

    Источник: Matchday.ua

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    15.01.2017 11:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 15 января 2017, 13:38

      что-то не сраслось

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