Украинский голкипер Сарнавский расторг контракт с «Уфой»

«Уфа» расторгла контракт с вратарем команды Богданом Сарнавским. Украинский футболист намерен продолжить карьеру в «Ворскле».

«Договорились с руководством «Уфы» о досрочном расторжении контракта. Это позволило мне стать свободным агентом, чтобы спокойно искать новое место продолжения карьеры.

«Ворскла»? В разговоре с Василием Сачко я понял, что наставник на меня рассчитывает, а это большой стимул доказать тренеру свою профпригодность. Хочется закрепиться в «Ворскле», расти в профессиональном плане, играть, получать от этого удовольствие и радовать людей, которые за меня переживают», – заявил Сарнавский.