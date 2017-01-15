Мхитарян: «Несколько лет назад я мог перейти в «Ливерпуль», но меня отговорил Клопп»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян отметил, что в свое время отказался от перехода в «Ливерпуль» из донецкого «Шахтера» после разговора с Юргеном Клоппом. Тогда специалист возглавлял дортмундскую «Боруссию» и хотел видеть хавбека в своей команде.

«У меня было несколько телефонных разговоров с Бренданом Роджерсом. Он хотел, чтобы я выступал за «Ливерпуль». Мне хотелось переехать в АПЛ, но в то же время думал о большом разрыве в уровне между чемпионатами.

А пару недель спустя Клопп прервал свой отпуск, чтобы провести со мной встречу в Дортмунде. После разговора с ним я принял решение перейти в немецкий клуб. Думаю, я тогда не ошибся», – заявил Мхитарян.