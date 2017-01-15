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    Мхитарян: «Несколько лет назад я мог перейти в «Ливерпуль», но меня отговорил Клопп»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян отметил, что в свое время отказался от перехода в «Ливерпуль» из донецкого «Шахтера» после разговора с Юргеном Клоппом. Тогда специалист возглавлял дортмундскую «Боруссию» и хотел видеть хавбека в своей команде.

    «У меня было несколько телефонных разговоров с Бренданом Роджерсом. Он хотел, чтобы я выступал за «Ливерпуль». Мне хотелось переехать в АПЛ, но в то же время думал о большом разрыве в уровне между чемпионатами.

    А пару недель спустя Клопп прервал свой отпуск, чтобы провести со мной встречу в Дортмунде. После разговора с ним я принял решение перейти в немецкий клуб. Думаю, я тогда не ошибся», – заявил Мхитарян.

    Источник: Daily Mail

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    15.01.2017 11:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 15 января 2017, 12:42

      Не ссы. Все будет ок. Ты нап от Бога

      0
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      Рейтинг: +289

      InSomnia_BVB 15 января 2017, 11:23

      Да... натерпелись мы от тебя в первые годы на Вестфаллене

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > InSomnia_BVB 15 января 2017, 12:16

      Благодаря его голам и передачам, Боруссия по итогам прошлого сезона снова вернулась в ЛЧ. Чтобы понять его значимость, посмотри на результаты Боруссии прошлого года и этого, уже без него! Он одним из лидеров был и тащил команду, чего ты там натерпелся?)))

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