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    Ловчев: «Слова Титова о Зидане? Я с Егором во всем согласен»

    Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал высказывание Егора Титова о вкладе Зинедина Зидана в успехи «Реала» в качестве главного тренера. Экс-капитан красно-белых выразил мнение, что с такими игроками, как у мадридцев, от специалиста лишь требуется не ошибиться в их расстановке на поле, а также внушить им уверенность в своей правоте.

    «Мы многие говорим: «А что тренировать команду, где Неймар и Суарес играет?». Я помню, когда только пришел Зидан в «Реал» пошли эти же разговоры. Слова Титова про Зидана? А что он сказал такого? Он не сказал, что Зидан плохой тренер. Я с Егором во всем согласен, я люблю этих людей, которые играли за «Спартак», – заявил Ловчев.

    Источник: Спорт FM

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    15.01.2017 08:58
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 16 января 2017, 00:57

      Юран (в своё время) о штабе "Спартака" во главе с Аленичевым: "... А тут люди надели костюмы с галстуками и эмблемой „Спартака“ и думают, что всё будет..."

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 15 января 2017, 12:31

      С какой стати Титов ,вообще ,оценивает работу Зидана !?

      1
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      Рейтинг: +142

      SERG63 > опус 2 15 января 2017, 14:38

      Действительно о чем это Егор?

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 15 января 2017, 11:47

      Ловчев как всегда должен вставить своё гнилое слово

      2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 15 января 2017, 11:37

      титов не дорос еще чтобы на зидана че то говорить... а ловчев титова и критиковать не будет, раз он спартаковец, что бы тот не сказал.. а значит грош цена всем этим экспертам..

      0
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      Рейтинг: +498

      Поль 15 января 2017, 11:17

      ... у бенитеса, ван гаала, Моуринью, гаардиолы, камачо.может всех тренеров сборной Англии и Аргентины вспомнить? А ещё червиченко, пусть он и не тренер, а мощнейшую команду развалил. Зидан красавчик. 40 матчей без поражений а за 60 игр всего 2,3 проигранных.егор, не лукавь.

      1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 15 января 2017, 10:52

      есть только одно НО... чтож у Бенитеса не получилось выигрывать с такими звездами? и получилось так бездарно растренировать команду, что ЗиЗу по ходу сезона физуху им закладывал....

      2
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > RedGreenHooligan 15 января 2017, 11:08

      Да этот Титов ничего не добился и крякает что-то. Тот же Бенитес в отличии от Титова и то ЛЧ выигрывал. Он пусть еще про свой Спартак так же ляпнет, что у Романцева была супер команда, а тренер не нужен был.

      2
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 15 января 2017, 10:16

      Титов пусть ЛЧ выиграет как игрок и как тренер, а потом уже пусть умничает.

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