Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ловчев: «Слова Титова о Зидане? Я с Егором во всем согласен»

15 января 2017, 08:58
9

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал высказывание Егора Титова о вкладе Зинедина Зидана в успехи «Реала» в качестве главного тренера. Экс-капитан красно-белых выразил мнение, что с такими игроками, как у мадридцев, от специалиста лишь требуется не ошибиться в их расстановке на поле, а также внушить им уверенность в своей правоте.

«Мы многие говорим: «А что тренировать команду, где Неймар и Суарес играет?». Я помню, когда только пришел Зидан в «Реал» пошли эти же разговоры. Слова Титова про Зидана? А что он сказал такого? Он не сказал, что Зидан плохой тренер. Я с Егором во всем согласен, я люблю этих людей, которые играли за «Спартак», – заявил Ловчев.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Титов Егор Зидан Зинедин Ловчев Евгений
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nesterenko
1484464560
Титов пусть ЛЧ выиграет как игрок и как тренер, а потом уже пусть умничает.
Ответить
RedGreenHooligan
1484466729
есть только одно НО... чтож у Бенитеса не получилось выигрывать с такими звездами? и получилось так бездарно растренировать команду, что ЗиЗу по ходу сезона физуху им закладывал....
Ответить
Поль
1484468245
... у бенитеса, ван гаала, Моуринью, гаардиолы, камачо.может всех тренеров сборной Англии и Аргентины вспомнить? А ещё червиченко, пусть он и не тренер, а мощнейшую команду развалил. Зидан красавчик. 40 матчей без поражений а за 60 игр всего 2,3 проигранных.егор, не лукавь.
Ответить
mihail200606
1484469467
титов не дорос еще чтобы на зидана че то говорить... а ловчев титова и критиковать не будет, раз он спартаковец, что бы тот не сказал.. а значит грош цена всем этим экспертам..
Ответить
Borz1
1484470040
Ловчев как всегда должен вставить своё гнилое слово
Ответить
опус 2
1484472679
С какой стати Титов ,вообще ,оценивает работу Зидана !?
Ответить
Tostao
1484517478
Юран (в своё время) о штабе "Спартака" во главе с Аленичевым: "... А тут люди надели костюмы с галстуками и эмблемой „Спартака“ и думают, что всё будет..."
Ответить
Главные новости
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
2
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
4
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
2
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
4
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
Все новости
Все новости
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
4
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
2
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
4
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
2
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
6
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
3
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
3
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
Вчера, 19:33
5
Жена Батракова покинула «Локомотив»
Вчера, 19:21
7
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Вчера, 18:52
18
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
Вчера, 18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
Вчера, 18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
Вчера, 17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
Вчера, 17:49
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+