Ловчев: «Слова Титова о Зидане? Я с Егором во всем согласен»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал высказывание Егора Титова о вкладе Зинедина Зидана в успехи «Реала» в качестве главного тренера. Экс-капитан красно-белых выразил мнение, что с такими игроками, как у мадридцев, от специалиста лишь требуется не ошибиться в их расстановке на поле, а также внушить им уверенность в своей правоте.

«Мы многие говорим: «А что тренировать команду, где Неймар и Суарес играет?». Я помню, когда только пришел Зидан в «Реал» пошли эти же разговоры. Слова Титова про Зидана? А что он сказал такого? Он не сказал, что Зидан плохой тренер. Я с Егором во всем согласен, я люблю этих людей, которые играли за «Спартак», – заявил Ловчев.