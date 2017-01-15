Радченко: «Варди не то что в «Спартак», а вообще в Россию не поедет»

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Радченко выразил уверенность, что форвард «Лестера» Джейми Варди не входит в сферу интересов красно-белых. Ранее сообщалось о возможном переезде 30-летнего футболиста в Россию.

«Не стал бы серьезно рассуждать на эту тему. Подобных новостей постоянно ходит немало, чаще всего они оказываются обыкновенными утками. Порой выплывают совсем невероятные имена.

Варди! Этот слух меня просто поразил. Варди в «Спартак» не поедет! Да не то что в «Спартак», а вообще в Россию»,– приводит слова Радченко RT на русском.