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    Радченко: «Варди не то что в «Спартак», а вообще в Россию не поедет»

    Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Радченко выразил уверенность, что форвард «Лестера» Джейми Варди не входит в сферу интересов красно-белых. Ранее сообщалось о возможном переезде 30-летнего футболиста в Россию.

    «Не стал бы серьезно рассуждать на эту тему. Подобных новостей постоянно ходит немало, чаще всего они оказываются обыкновенными утками. Порой выплывают совсем невероятные имена.

    Варди! Этот слух меня просто поразил. Варди в «Спартак» не поедет! Да не то что в «Спартак», а вообще в Россию»,– приводит слова Радченко RT на русском.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.01.2017 06:04
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 15 января 2017, 19:02

      Он Спартаку нахрен не нужен!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 15 января 2017, 18:45

      и правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 15 января 2017, 11:29

      лишь бы, что-нибудь написать. Новость ни о чём.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 15 января 2017, 11:09

      Правильно, зачем ему холодная Россия?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 15 января 2017, 09:59

      ВОПРОС В 0000

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 15 января 2017, 09:24

      Да и нечего ему у нас делать!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 15 января 2017, 09:11

      Так же считал и Роберто Карлос.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 15 января 2017, 08:26

      Это обкуренный журналист утку подбросил...

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 15 января 2017, 07:59

      Никто и не ждёт его

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 15 января 2017, 06:11

      не кто и не верит в эту сказку,журналистам делать не чего вот и придумывают ))

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