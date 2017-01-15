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    Нобоа: «Я считаю себя наполовину русским»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа заявил, что наполовину считает себя русским. Напомним, 31-летний эквадорец с учетом перехода в ПАОК выступает в чемпионате России с 2007 года.

    «Я жил в Казани, Москве и Ростове-на-Дону. У столицы – огромная история. В Москве есть много мест в Москве, которые обязательно стоит посетить. Красная площадь, Кремль, особенно хочется отметить московское метро. В Казани же очень комфортно жить. Там хороший уровень жизни, в городе все есть.

    Первый год в России был очень сложным, но все изменилось, когда я встретил свою будущую супругу, которая помогла мне изучить русский язык и культуру. Теперь я считаю себя наполовину эквадорцем, а наполовину русским», – сказал Нобоа.

    Источник: ФИФА

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    15.01.2017 01:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2336

      den161 16 января 2017, 10:41

      это он после борща приготовленного русской женой )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 16 января 2017, 01:23

      Я тебе больше скажу, Кристиан - мы считаем тебя наполовину ростовчанином..

      0
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      Рейтинг: +100

      Джек Харпер > Таганский 16 января 2017, 03:01

      Ростовский казак стопудов)))

      0
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      Рейтинг: +27

      Igil777 15 января 2017, 12:19

      Русскими не становятся, русскими рождаются.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 15 января 2017, 06:02

      да:-)

      0
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      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 15 января 2017, 02:00

      10 лет... во время летит)))

      2
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