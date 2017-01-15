Нобоа: «Я считаю себя наполовину русским»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа заявил, что наполовину считает себя русским. Напомним, 31-летний эквадорец с учетом перехода в ПАОК выступает в чемпионате России с 2007 года.

«Я жил в Казани, Москве и Ростове-на-Дону. У столицы – огромная история. В Москве есть много мест в Москве, которые обязательно стоит посетить. Красная площадь, Кремль, особенно хочется отметить московское метро. В Казани же очень комфортно жить. Там хороший уровень жизни, в городе все есть.

Первый год в России был очень сложным, но все изменилось, когда я встретил свою будущую супругу, которая помогла мне изучить русский язык и культуру. Теперь я считаю себя наполовину эквадорцем, а наполовину русским», – сказал Нобоа.