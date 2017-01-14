АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Вест Бромвич», Кейн оформил хет-трик

Во встрече 21-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле нанес разгромное поражение «Вест Бромвичу».

Счет открыл лидер атаки «шпор» Гарри Кейн, отличившийся на 12-й минуте матча. Спустя некоторое время Маколи отправил мяч с собственные ворота. Во втором тайме все тот же Кейн отличился еще дважды, записав в свой актив хет-трик.

Таким образом, «Тоттенхэм» на данный момент обогнал в турнирной таблице «Манчестер Сити», который проведет свою игру завтра, и вышел на третье место.

Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

Тоттенхэм – Вест Бромвич – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Кейн, 12; 2:0 – Маколи, 26 (в свои ворота); 3:0 – Кейн, 77; 4:0 – Кейн, 82.

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