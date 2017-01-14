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    АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Вест Бромвич», Кейн оформил хет-трик

    Во встрече 21-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле нанес разгромное поражение «Вест Бромвичу».

    Счет открыл лидер атаки «шпор» Гарри Кейн, отличившийся на 12-й минуте матча. Спустя некоторое время Маколи отправил мяч с собственные ворота. Во втором тайме все тот же Кейн отличился еще дважды, записав в свой актив хет-трик.

    Таким образом, «Тоттенхэм» на данный момент обогнал в турнирной таблице «Манчестер Сити», который проведет свою игру завтра, и вышел на третье место.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

    Тоттенхэм – Вест Бромвич – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кейн, 12; 2:0 – Маколи, 26 (в свои ворота); 3:0 – Кейн, 77; 4:0 – Кейн, 82.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.01.2017 17:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 14 января 2017, 19:14

      класс

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 14 января 2017, 19:07

      метелят как щенков,по 3-4 гола за игру.

      0
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