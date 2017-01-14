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    Эрнани: «На поле не боюсь никого и ничего»

    Новичок «Зенита» Эрнани рассказал о своих сильных и слабых качествах. Бразильский полузащитник отметил, что на поле он не боится соперников.

    – Я – опорник. Поэтому должен часто помогать команде в обороне. Стараюсь делать это по максимуму. Но еще мне очень нравится ходить вперед и забивать. Надеюсь, порадовать этим болельщиков.

    – Одна из ваших характеристик – бесстрашный.

    – Это правда. Никого и ничего на поле не боюсь. Пусть соперники меня боятся. Думаю, так оно и будет.

    – Ваш удар называют пушечным. Тренировали его с детства?

    – У каждого есть врожденные качества. Я, например, действительно мощно бью. Когда это понял, стал уделять этому элементу еще больше внимания, чтобы развить навык еще лучше.

    – Еще вам в плюс ставят точный длинный пас.

    – Наверное, и этот компонент можно назвать моей сильной стороной. Во всяком случае, и над ним стараюсь работать отдельно. Прекрасно понимаю, насколько подобные передачи помогают развивать атаку из глубины поля.

    – А недостатки у вас есть?

    (Смеется.) Откровенно слабых сторон не назову. Другое дело, что у каждого из нас может случиться не его день. И потом, ты же играешь не сам с собой – каждый раз против тебя выходит сильный соперник. Эти 11 человек готовы сделать все, чтобы осложнить тебе жизнь. В общем, всякое бывает. В том числе, ситуации, когда получается далеко не все.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2017 10:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 14 января 2017, 14:21

      Не терпится увидеть его в деле
      Удачи на сборах!

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 14 января 2017, 11:38

      Когда тебе лошадь шведская все ноги переломает, будешь бояться.

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      Рейтинг: -21

      cink urodov. > Тraumtanzеr 14 января 2017, 13:10

      эта лошадь переломается дважды сама,когда столкнётся с бразой,Хави Гарсия показал ещё в первом матче за Зенит,как надо щемить белобрысого

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