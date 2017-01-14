Эрнани: «На поле не боюсь никого и ничего»

Новичок «Зенита» Эрнани рассказал о своих сильных и слабых качествах. Бразильский полузащитник отметил, что на поле он не боится соперников.

– Я – опорник. Поэтому должен часто помогать команде в обороне. Стараюсь делать это по максимуму. Но еще мне очень нравится ходить вперед и забивать. Надеюсь, порадовать этим болельщиков.

– Одна из ваших характеристик – бесстрашный.

– Это правда. Никого и ничего на поле не боюсь. Пусть соперники меня боятся. Думаю, так оно и будет.

– Ваш удар называют пушечным. Тренировали его с детства?

– У каждого есть врожденные качества. Я, например, действительно мощно бью. Когда это понял, стал уделять этому элементу еще больше внимания, чтобы развить навык еще лучше.

– Еще вам в плюс ставят точный длинный пас.

– Наверное, и этот компонент можно назвать моей сильной стороной. Во всяком случае, и над ним стараюсь работать отдельно. Прекрасно понимаю, насколько подобные передачи помогают развивать атаку из глубины поля.

– А недостатки у вас есть?

– (Смеется.) Откровенно слабых сторон не назову. Другое дело, что у каждого из нас может случиться не его день. И потом, ты же играешь не сам с собой – каждый раз против тебя выходит сильный соперник. Эти 11 человек готовы сделать все, чтобы осложнить тебе жизнь. В общем, всякое бывает. В том числе, ситуации, когда получается далеко не все.