Гаджибеков: «Ради перехода в «Крылья Советов» пошел на понижение в финансах»

Бывший защитник «Анжи» Али Гаджибеков рассказал о причинах своего перехода в «Крылья Советов». 27-летний россиянин признался, что всегда хотел попробовать свои силы в другой команде.

«Несколько раз в течение последних лет получал приглашения различных клубов. Всегда отвечал отказом. Но любому футболисту хочется попробовать себя в другой атмосфере, в другой команде. Профессия футболиста подразумевает переходы, переезды. Просто так совпало, что я перешел в другой клуб тогда, когда в «Анжи» перемены.

Меня не пугали нынешние изменения в «Анжи». Мне захотелось изменений в своей жизни и карьере. Карьера профессионального футболиста не такая длинная, больше момент может не представиться. Был интерес со стороны нескольких клубов, но «Крылья Советов» были настойчивы и говорили предметно. Решение далось мне непросто. И вопрос точно не в финансах, как многие думают. В «Крыльях Советов» в этом смысле пошел на понижение по сравнению с тем, что у меня было.

Надеюсь, настоящие болельщики меня поймут. Хочу поблагодарить их за преданность, за то, что были с командой не только в хорошие, но и в трудные времена. Отдельно хочу поблагодарить тех, кто болел лично за меня, кто всегда поддерживал и продолжает поддерживать. Это дает мне больший стимул быть сильнее и развиваться как футболисту.

Отдельное спасибо Сулейману Керимову за его большое и доброе сердце. За тот праздник, который он подарил Дагестану, и за все то, что продолжает делать для республики. Также благодарю всех сотрудников ФК «Анжи», с которыми мне довелось поработать за десять лет, что я был в клубе», – сказал Гаджибеков.