Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Яровинский: «У ЦСКА хватает внутренних резервов, чтобы заменить Еременко»

    Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский рассказал, как московский клуб планирует решать проблему отсутствия в составе полузащитника Романа Еременко. По его словам, у армейцев достаточно внутренних резервов, чтобы заменить финского хавбека, который был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

    – Ведется ли работа по замене, сейчас или летом, Еременко? У вас был футболист топ-класса, а теперь его нет. Или обойдетесь имеющимися силами?

    – Ситуация с Ромой, при всей ее печальности, позволила нам пристальнее посмотреть на ближайший резерв. У нас есть Гордюшенко, Головин, Миланов, еще целый ряд футболистов. И опять-таки, вопрос прежде всего главному тренеру.

    В целом, мы никогда не останавливаемся в поиске людей в атаку – сейчас с этим самая острая ситуация. А чтобы заменить Еременко, у нас хватает внутренних резервов. Молодые россияне будут играть ключевую роль.

    – Контакт с Еременко поддерживаете?

    – Да. Он находится дома, с семьей. Он отличный парень, наш товарищ. Порой так бывает – в жизни каждый из нас совершает ошибки… За них мы платим. Иногда чересчур высокую цену…

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2017 18:51
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 14 января 2017, 06:19

      жаль парня, связался с дурью, карьеру испортил, но может кто то поумнеет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 13 января 2017, 23:40

      Даааа...полноценней замены просто представить не возможно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 13 января 2017, 22:08

      Зачем ВЫ называете Полузащитник Романа Еременнко наркоманом???
      Вопрос? отвечайте!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > SunRomeS 13 января 2017, 22:12

      рунон ПОМОЕВ - это к вам вопрос

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Legenda-17 13 января 2017, 21:35

      надеюсь еременко выйдет на поле

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4

      gfaas 13 января 2017, 20:29

      Ставки на дог матчи --- pashkin-forum.ru

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Garfild 44 13 января 2017, 19:02

      Ахахах

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11