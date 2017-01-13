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  • Яровинский: «У ЦСКА хватает внутренних резервов, чтобы заменить Еременко»

Яровинский: «У ЦСКА хватает внутренних резервов, чтобы заменить Еременко»

13 января 2017, 18:51
7

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский рассказал, как московский клуб планирует решать проблему отсутствия в составе полузащитника Романа Еременко. По его словам, у армейцев достаточно внутренних резервов, чтобы заменить финского хавбека, который был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

– Ведется ли работа по замене, сейчас или летом, Еременко? У вас был футболист топ-класса, а теперь его нет. Или обойдетесь имеющимися силами?

– Ситуация с Ромой, при всей ее печальности, позволила нам пристальнее посмотреть на ближайший резерв. У нас есть Гордюшенко, Головин, Миланов, еще целый ряд футболистов. И опять-таки, вопрос прежде всего главному тренеру.

В целом, мы никогда не останавливаемся в поиске людей в атаку – сейчас с этим самая острая ситуация. А чтобы заменить Еременко, у нас хватает внутренних резервов. Молодые россияне будут играть ключевую роль.

– Контакт с Еременко поддерживаете?

– Да. Он находится дома, с семьей. Он отличный парень, наш товарищ. Порой так бывает – в жизни каждый из нас совершает ошибки… За них мы платим. Иногда чересчур высокую цену…

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман
Комментарии (7)
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Garfild 44
1484323320
Ахахах
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gfaas
1484328593
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Legenda-17
1484332548
надеюсь еременко выйдет на поле
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SunRomeS
1484334506
Зачем ВЫ называете Полузащитник Романа Еременнко наркоманом??? Вопрос? отвечайте!
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zagrizlik
1484340013
Даааа...полноценней замены просто представить не возможно.
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vovan55
1484363962
жаль парня, связался с дурью, карьеру испортил, но может кто то поумнеет...
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