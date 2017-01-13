Яровинский: «У ЦСКА хватает внутренних резервов, чтобы заменить Еременко»

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский рассказал, как московский клуб планирует решать проблему отсутствия в составе полузащитника Романа Еременко. По его словам, у армейцев достаточно внутренних резервов, чтобы заменить финского хавбека, который был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

– Ведется ли работа по замене, сейчас или летом, Еременко? У вас был футболист топ-класса, а теперь его нет. Или обойдетесь имеющимися силами?

– Ситуация с Ромой, при всей ее печальности, позволила нам пристальнее посмотреть на ближайший резерв. У нас есть Гордюшенко, Головин, Миланов, еще целый ряд футболистов. И опять-таки, вопрос прежде всего главному тренеру.

В целом, мы никогда не останавливаемся в поиске людей в атаку – сейчас с этим самая острая ситуация. А чтобы заменить Еременко, у нас хватает внутренних резервов. Молодые россияне будут играть ключевую роль.

– Контакт с Еременко поддерживаете?

– Да. Он находится дома, с семьей. Он отличный парень, наш товарищ. Порой так бывает – в жизни каждый из нас совершает ошибки… За них мы платим. Иногда чересчур высокую цену…