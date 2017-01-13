Врач сборной России: «Кокаин – это допинг, он вредит здоровью и имиджу спорта»

Врач сборной России Эдуард Безуглов пояснил по каким причинам кокаин относится к допингу в современном спорте. Напомним, именно за употребление кокаина был дисквалифицирован полузащитник ЦСКА Роман Еременко.

«Нужно понимать, что кокаин не применяется для улучшения спортивных результатов. Поэтому, чтобы вещество было признано допингом, оно должно соответствовать двум из трех критериев: вредить здоровью, вредить имиджу спорта и давать преимущество.

На основании этого марихуану и кокаин считают допингом. Не из-за того, что они дают преимущество, а потому, что вредят здоровью и имиджу спорта», – заявил Безуглов.

Напомним, Еременко был отстранен от игр 6 октября сроком на два года.