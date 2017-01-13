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    Врач сборной России: «Кокаин – это допинг, он вредит здоровью и имиджу спорта»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов пояснил по каким причинам кокаин относится к допингу в современном спорте. Напомним, именно за употребление кокаина был дисквалифицирован полузащитник ЦСКА Роман Еременко.

    «Нужно понимать, что кокаин не применяется для улучшения спортивных результатов. Поэтому, чтобы вещество было признано допингом, оно должно соответствовать двум из трех критериев: вредить здоровью, вредить имиджу спорта и давать преимущество.

    На основании этого марихуану и кокаин считают допингом. Не из-за того, что они дают преимущество, а потому, что вредят здоровью и имиджу спорта», – заявил Безуглов.

    Напомним, Еременко был отстранен от игр 6 октября сроком на два года.

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    13.01.2017 11:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +889

      Krics 13 января 2017, 21:20

      Кони -про мельдоний чего не вспоминаем, не суди и сам судим не будешь.
      Гинер -барыга.

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      Рейтинг: +1775

      VGreen 13 января 2017, 13:09

      ну тогда и алкоголь допинг, дисквалифицируйте за употребление алкоголя.

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      Рейтинг: +15

      socc57 > VGreen 14 января 2017, 00:28

      К вашему сведению алкоголь также включен в список запрещенных препаратов ВАДА. Алкоголь запрещен только в соревновательный период в четырех видах спорта: автоспорт, аэронавтика, водно-моторный спорт и стрельба из лука.

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      Рейтинг: +118

      clozzi 13 января 2017, 12:29

      Кокаин - допинг! Герыч-лекарство? Гнать розгами из спорта таких нужно!!!

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      Рейтинг: +119

      Tolegeniskakov 13 января 2017, 11:58

      Я сначала прочитал Кокорин))))

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > Tolegeniskakov 13 января 2017, 12:54

      Кокорин - наркотик от которого ждешь, но никогда не дождешься.

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Tolegeniskakov 13 января 2017, 13:22

      я тоже)))

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