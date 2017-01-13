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    Прядкин: «Средняя зарплата футболиста в РФПЛ – около миллиона»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о зависимости большинства российских клубов от бюджетных средств.

    «Клубы без поддержки бюджета выжить не смогут. Наверное, есть, если говорить об РФПЛ, два региона, способные привлекать серьезное небюджетное финансирование, – Татарстан и Башкортостан. Краснодар не беру, там клуб частный. В остальных же случаях, если региональные власти прекратят финансирование, клубы могут потерять профессиональный статус.

    У нас есть колоссальная разница в оплате труда футболистов между клубами первой и второй восьмерок. Но это не значит, что вторая восьмерка неконкурентоспособна. Посмотрите на «Амкар» – пермяки и играют хорошо, и на продаже футболистов зарабатывают.

    Для ряда клубов миллион рублей – это очень хорошая зарплата. Согласен со словами президента «Урала» Григория Иванова – ведомости действительно порой раздуты.

    Какова средняя зарплата футболиста в лиге? Около 800 тысяч – миллиона рублей», – сказал Прядкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.01.2017 07:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1637

      Psih86 13 января 2017, 12:05

      В год если то нормально,а в месяц вы что ох... пинать мяч за такое бабло любой молодой Василий сможет,тем более результат матча не важен,ну не смогли будем тренироваться вот их ответ!!!

      1
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      Рейтинг: +371

      multi1984 13 января 2017, 10:26

      Такой брехун)) чтобы была такая средняя зарплата ,то у 80 процентов должна быть зп меньше 40 т р в год..иначе как Дзюба,Кокорин ,рязанцев более 2ух лямов евро получают?? В общем прядкин видимо фнл считал.

      3
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      Рейтинг: +94

      Виталич 13 января 2017, 10:23

      800тр это в месяц..

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 13 января 2017, 09:49

      Страна дураков...!!!

      2
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 13 января 2017, 09:26

      Если большинство бюджетные всплывает вопрос, а нахрена так много платите?

      1
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      Рейтинг: +29

      Jois91 13 января 2017, 08:50

      800 тысяч, я думаю он имел ввиду в год. Поэтому для средняка 66 тысяч в месяц вполне нормально, ничего здесь криминального нет))

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 13 января 2017, 08:34

      А в г. Краснодаре у людей средняя зарплата 35 тыс руб, вот и делай вывод

      1
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 13 января 2017, 08:00

      Грёбаный дурдом!

      1
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