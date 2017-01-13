Прядкин: «Средняя зарплата футболиста в РФПЛ – около миллиона»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о зависимости большинства российских клубов от бюджетных средств.

«Клубы без поддержки бюджета выжить не смогут. Наверное, есть, если говорить об РФПЛ, два региона, способные привлекать серьезное небюджетное финансирование, – Татарстан и Башкортостан. Краснодар не беру, там клуб частный. В остальных же случаях, если региональные власти прекратят финансирование, клубы могут потерять профессиональный статус.

У нас есть колоссальная разница в оплате труда футболистов между клубами первой и второй восьмерок. Но это не значит, что вторая восьмерка неконкурентоспособна. Посмотрите на «Амкар» – пермяки и играют хорошо, и на продаже футболистов зарабатывают.

Для ряда клубов миллион рублей – это очень хорошая зарплата. Согласен со словами президента «Урала» Григория Иванова – ведомости действительно порой раздуты.

Какова средняя зарплата футболиста в лиге? Около 800 тысяч – миллиона рублей», – сказал Прядкин.