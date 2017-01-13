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  • Прядкин: «Средняя зарплата футболиста в РФПЛ – около миллиона»

Прядкин: «Средняя зарплата футболиста в РФПЛ – около миллиона»

13 января 2017, 07:45
8

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о зависимости большинства российских клубов от бюджетных средств.

«Клубы без поддержки бюджета выжить не смогут. Наверное, есть, если говорить об РФПЛ, два региона, способные привлекать серьезное небюджетное финансирование, – Татарстан и Башкортостан. Краснодар не беру, там клуб частный. В остальных же случаях, если региональные власти прекратят финансирование, клубы могут потерять профессиональный статус.

У нас есть колоссальная разница в оплате труда футболистов между клубами первой и второй восьмерок. Но это не значит, что вторая восьмерка неконкурентоспособна. Посмотрите на «Амкар» – пермяки и играют хорошо, и на продаже футболистов зарабатывают.

Для ряда клубов миллион рублей – это очень хорошая зарплата. Согласен со словами президента «Урала» Григория Иванова – ведомости действительно порой раздуты.

Какова средняя зарплата футболиста в лиге? Около 800 тысяч – миллиона рублей», – сказал Прядкин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Амкар-Пермь Краснодар Прядкин Сергей
Комментарии (8)
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alexandr1205
1484283610
Грёбаный дурдом!
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bolela_16
1484285677
А в г. Краснодаре у людей средняя зарплата 35 тыс руб, вот и делай вывод
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Jois91
1484286605
800 тысяч, я думаю он имел ввиду в год. Поэтому для средняка 66 тысяч в месяц вполне нормально, ничего здесь криминального нет))
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ЮЗИК
1484288794
Если большинство бюджетные всплывает вопрос, а нахрена так много платите?
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Томь вперёд
1484290181
Страна дураков...!!!
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Виталич
1484292212
800тр это в месяц..
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multi1984
1484292416
Такой брехун)) чтобы была такая средняя зарплата ,то у 80 процентов должна быть зп меньше 40 т р в год..иначе как Дзюба,Кокорин ,рязанцев более 2ух лямов евро получают?? В общем прядкин видимо фнл считал.
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Psih86
1484298321
В год если то нормально,а в месяц вы что ох... пинать мяч за такое бабло любой молодой Василий сможет,тем более результат матча не важен,ну не смогли будем тренироваться вот их ответ!!!
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