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    Слуцкого в Волгограде обвинили в переманивании из «Олимпии» лучших кадров

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может быть вовлечен в конфликт между футбольным волгоградским клубом «Олимпия» и недавно открытой в городе школе армейского клуба. Специалист обвиняется в том, что он переманил в академию целую группу перспективных воспитанников «Олимпии» разных возрастных групп.

    «Ситуация не фатальная, но, чего уж тут скрывать, крайне для нас неприятная. С другой стороны, можно понять и родителей, которые хотят обеспечить своим детям лучшее будущее. Во-первых, ЦСКА – это бренд. Во-вторых, финансовый вопрос. Там обещают стабильное финансирование, бесплатные поездки на турниры и сборы. У нас же такая возможность отсутствует. Не в полном объеме, но все же родителям платить приходится», – приводит слова одного из тренеров «Олимпии» V1.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.01.2017 13:48
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 12 января 2017, 18:31

      на Айфоны че не жалуетесь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      minanores 12 января 2017, 18:03

      Ставки на дог матчи --- pashkin-forum.ru

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 12 января 2017, 17:47

      Интересно когда-нибудь бомбардир.ру наберёт 0% доверия на собственном же сайте?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 12 января 2017, 17:34

      Источник: Бомбардир.ру . смешно))))

      0
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      Рейтинг: +10

      МАВР03 12 января 2017, 17:00

      Родители маленьких футболистов рады приходу ЦСКА в Волгоград. У нас футбольную школу ЦСПР закрывают. Всё с подачи наших власти.

      0
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      Рейтинг: +345

      Наварх 12 января 2017, 16:40

      Школа армейского клуба перспективнее на порядок, если не на 10 порядков. Каждый отец, мать хочет для своего ребёнка лучшего, что и даёт им армейская школа. Больше бы школ с подобными возможностями и не важно армейская, спартаковская, краснодарская и так далее. На счёт возмущения "Олимпии" - радоваться надо, что у детей появились новые возможности. Надо Вам выдерживать здоровую конкуренцию, а скулить дело неблагодарное. Улучшайте свои условия и к Вам потянутся.

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      Рейтинг: +371

      multi1984 12 января 2017, 16:15

      Бомбардир везде своих агентов имеет)) Особенно с похмелья любит писать всякую хрень))

      1
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 12 января 2017, 15:54

      Получается он наоборот рекламу им делал пользуясь авторитетом

      1
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 12 января 2017, 15:49

      Правда жизни..

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      Рейтинг: +229

      KorolShut 12 января 2017, 15:46

      по его мнению пусть перспективные мальчишки гниют в олимпии где их никто не увидит и не заметит

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