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  • Слуцкого в Волгограде обвинили в переманивании из «Олимпии» лучших кадров

Слуцкого в Волгограде обвинили в переманивании из «Олимпии» лучших кадров

12 января 2017, 13:48
17

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может быть вовлечен в конфликт между футбольным волгоградским клубом «Олимпия» и недавно открытой в городе школе армейского клуба. Специалист обвиняется в том, что он переманил в академию целую группу перспективных воспитанников «Олимпии» разных возрастных групп.

«Ситуация не фатальная, но, чего уж тут скрывать, крайне для нас неприятная. С другой стороны, можно понять и родителей, которые хотят обеспечить своим детям лучшее будущее. Во-первых, ЦСКА – это бренд. Во-вторых, финансовый вопрос. Там обещают стабильное финансирование, бесплатные поездки на турниры и сборы. У нас же такая возможность отсутствует. Не в полном объеме, но все же родителям платить приходится», – приводит слова одного из тренеров «Олимпии» V1.ru.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (17)
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Lester84
1484220350
"Там обещают стабильное финансирование, бесплатные поездки на турниры и сборы. У нас же такая возможность отсутствует" - вот и вся суть конфликта в 2 предложениях. Муниципальное учреждение берет деньги с родителей, а коммерческая школа дает заниматься детям условно бесплатно - как вложение на перспективу. С учетом того, что Волгоград - город не богатый, тогда вообще все предельно понятно. А потом спрашивают почему игроки за клуб выкладываются, а за сборную нет.
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Тraumtanzеr
1484220803
Ну а что вы хотели...наоборот это лучше, для нашего футбола, перспектива хоть какая-то...а в случае с олимпией, половина из них сопьется и сторчится.
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Snek
1484220873
Интересно причём здесь ЛВС, если речь идёт о том, что людям предлагают просто лучшие условия? Любой человек хочет, чтобы жопа в тепле была.
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Chicha
1484223648
И на что тут обижаться?
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KorolShut
1484225186
по его мнению пусть перспективные мальчишки гниют в олимпии где их никто не увидит и не заметит
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КАРАТ
1484225690
Получается он наоборот рекламу им делал пользуясь авторитетом
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multi1984
1484226931
Бомбардир везде своих агентов имеет)) Особенно с похмелья любит писать всякую хрень))
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Наварх
1484228445
Школа армейского клуба перспективнее на порядок, если не на 10 порядков. Каждый отец, мать хочет для своего ребёнка лучшего, что и даёт им армейская школа. Больше бы школ с подобными возможностями и не важно армейская, спартаковская, краснодарская и так далее. На счёт возмущения "Олимпии" - радоваться надо, что у детей появились новые возможности. Надо Вам выдерживать здоровую конкуренцию, а скулить дело неблагодарное. Улучшайте свои условия и к Вам потянутся.
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minanores
1484233408
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Аид666
1484235093
на Айфоны че не жалуетесь?
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