Слуцкого в Волгограде обвинили в переманивании из «Олимпии» лучших кадров

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может быть вовлечен в конфликт между футбольным волгоградским клубом «Олимпия» и недавно открытой в городе школе армейского клуба. Специалист обвиняется в том, что он переманил в академию целую группу перспективных воспитанников «Олимпии» разных возрастных групп.

«Ситуация не фатальная, но, чего уж тут скрывать, крайне для нас неприятная. С другой стороны, можно понять и родителей, которые хотят обеспечить своим детям лучшее будущее. Во-первых, ЦСКА – это бренд. Во-вторых, финансовый вопрос. Там обещают стабильное финансирование, бесплатные поездки на турниры и сборы. У нас же такая возможность отсутствует. Не в полном объеме, но все же родителям платить приходится», – приводит слова одного из тренеров «Олимпии» V1.ru.