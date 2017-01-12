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    Игнатьев: «В отпуске тренировался, но не на сто процентов»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о том, как прошли его первые тренировки после отпуска.

    – В отпуске тренировался, но не на сто процентов. В любом случае, даже если выполняешь всю программу, на сборе ощущения совсем другие. Первые дни тяжеловато. Занимаемся примерно полтора часа – пока хватает.

    – Тренировки начинаются и заканчиваются продолжительными кроссами. Чувствуется усталость?

    – Если хорошо работать, она всегда будет чувствоваться. Пульс вроде нормальный. В красную зону не залажу.

    – На первом сборе много работы на физику, мяча не так много. Есть желание «повозиться» именно с мячом?

    – С мячом еще успеем – на втором сборе. Сейчас главное добавить физически.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    12.01.2017 08:23
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