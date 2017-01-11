Агент Оланаре: «Предметных контактов с ЦСКА не было»

Агент форварда «Гуанчжоу Фули» Аарона Оланаре прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в ЦСКА.

«Конкретики у меня нет. Мы разговариваем с представителями различных клубов, однако на данном этапе говорить о чем-то серьезном преждевременно. Это же касается и ЦСКА», – заявил агент нигерийского футболиста.

Ранее сообщалось, что в ЦСКА пристально следят за восстановлением Оланаре, который, находясь в аренде, получил серьeзную травму колена в матче за Суперкубок России.