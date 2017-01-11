Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Витиньо поблагодарил «Интернасьонал»

    Нападающий ЦСКА Витиньо, вернувшийся в стан армейцев из аренды в «Интернасьонале», поблагодарил бразильский клуб. Напомним, в стане «колорадос» 23-летний игрок провел последние два сезона.

    «Спасибо клубу за совместно пережитые моменты. Прошу прощения за все плохое, особенно за вылет команды из высшего дивизиона. Было очень приятно защищать цвета «Интернасьонала», но мне приходится покинуть его по независящим от меня причинам. Я сильно люблю этот клуб и этих болельщиков, я всегда буду поклонником «Интера» и буду переживать, чтобы команда вернулась в элиту», – написал Витиньо на своей странице в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.01.2017 01:41
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 11 января 2017, 09:43

      Надеюсь он не плакал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      kara-mba 11 января 2017, 09:19

      Даааа, вернули "звезду", только может лучше сбагрить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 11 января 2017, 07:56

      Короче ничем не помог клубу, только поимел.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11