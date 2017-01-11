Витиньо поблагодарил «Интернасьонал»

Нападающий ЦСКА Витиньо, вернувшийся в стан армейцев из аренды в «Интернасьонале», поблагодарил бразильский клуб. Напомним, в стане «колорадос» 23-летний игрок провел последние два сезона.

«Спасибо клубу за совместно пережитые моменты. Прошу прощения за все плохое, особенно за вылет команды из высшего дивизиона. Было очень приятно защищать цвета «Интернасьонала», но мне приходится покинуть его по независящим от меня причинам. Я сильно люблю этот клуб и этих болельщиков, я всегда буду поклонником «Интера» и буду переживать, чтобы команда вернулась в элиту», – написал Витиньо на своей странице в Instagram.