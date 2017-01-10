Агент: «Миллион евро для Милевского – это мало, учитывая его стиль жизни»

Агент Александр Панков, представляющий интересы нападающего «Тосно» Артема Милевского, подтвердил, что бывший клуб его клиента – киевское «Динамо» – действительно задолжало 32-летнему игроку чуть более миллиона долларов. При этом он подчеркнул: даже такую сумму, учитывая стиль жизни украинского футболиста, можно считать для него небольшой.

– В ноябре стало известно, что Артем Милевский подал иск в суд и хочет взыскать с «Динамо» порядка 1,2 миллиона долларов. Неужели «Динамо» и вправду не рассчиталось с Артемом сполна?

– Это правда. Юрист Артема занимается этим вопросом. «Динамо» имеет задолженность перед Артемом по подъемным и по двум зарплатам. Артем обратился в футбольные инстанции, и в этом месяце должно быть принято окончательное решение по этому вопросу.

– Милевский принялся «выбивать» деньги спустя три года, потому что стал остро нуждаться в них?

– Нет, это не спонтанное решение. Он думал об этом, еще когда играл в «Хайдуке». Дело давно лежит в Федерации. У него были свои договоренности с Игорем Суркисом, но тот их не выполнил.

– Милевский недавно признался: «На свои четыре машины я потратил 500 тысяч долларов. Но сейчас уже ни одной нет в живых. У меня есть миллион евро. Он лежит себе и лежит в банке. Это все что осталось. Остальное прокутил». Миллион евро для Милевского это много или мало?

– С его стилем жизни – мало. Но те годы, когда он зарабатывал большие деньги – в прошлом. Однако мы стремимся к большему! Артему – 32 года. Один хороший переход у него точно будет. Ждем выхода «Тосно» в Премьер-лигу. Он сыграет в высшей лиге, после чего у него останется два-три года на Азию.

– На Китай нереально выйти?

– Сложно. Взгляните на динамику и уровень трансферов. Можно пробовать Южную Корею, Малайзию. В свое время мы пытались выйти на Австралию, Америку, но не срослось.