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    Агент: «Миллион евро для Милевского – это мало, учитывая его стиль жизни»

    Агент Александр Панков, представляющий интересы нападающего «Тосно» Артема Милевского, подтвердил, что бывший клуб его клиента – киевское «Динамо» – действительно задолжало 32-летнему игроку чуть более миллиона долларов. При этом он подчеркнул: даже такую сумму, учитывая стиль жизни украинского футболиста, можно считать для него небольшой.

    – В ноябре стало известно, что Артем Милевский подал иск в суд и хочет взыскать с «Динамо» порядка 1,2 миллиона долларов. Неужели «Динамо» и вправду не рассчиталось с Артемом сполна?

    – Это правда. Юрист Артема занимается этим вопросом. «Динамо» имеет задолженность перед Артемом по подъемным и по двум зарплатам. Артем обратился в футбольные инстанции, и в этом месяце должно быть принято окончательное решение по этому вопросу.

    – Милевский принялся «выбивать» деньги спустя три года, потому что стал остро нуждаться в них?

    – Нет, это не спонтанное решение. Он думал об этом, еще когда играл в «Хайдуке». Дело давно лежит в Федерации. У него были свои договоренности с Игорем Суркисом, но тот их не выполнил.

    – Милевский недавно признался: «На свои четыре машины я потратил 500 тысяч долларов. Но сейчас уже ни одной нет в живых. У меня есть миллион евро. Он лежит себе и лежит в банке. Это все что осталось. Остальное прокутил». Миллион евро для Милевского это много или мало?

    – С его стилем жизни – мало. Но те годы, когда он зарабатывал большие деньги – в прошлом. Однако мы стремимся к большему! Артему – 32 года. Один хороший переход у него точно будет. Ждем выхода «Тосно» в Премьер-лигу. Он сыграет в высшей лиге, после чего у него останется два-три года на Азию.

    – На Китай нереально выйти?

    – Сложно. Взгляните на динамику и уровень трансферов. Можно пробовать Южную Корею, Малайзию. В свое время мы пытались выйти на Австралию, Америку, но не срослось.

    Источник: «Динамо» Киев от Шурика

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    10.01.2017 20:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36

      Bisikleta 10 января 2017, 22:19

      Если честно мне смешно читать такие интервью. Милевский уже года 3 точно не играет а протирает лавку. Откуда миллионные контракты? До сих пор не понимаю зачем его Тосно взяло
      ... Он полный ноль. Что и подтверждает , если взлчнуть на статистику в фнл

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      Рейтинг: +673

      life85 > Bisikleta 11 января 2017, 21:55

      Он в последний год в Динамо уже ничего не показывал а это было лет 10 назад :)

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 10 января 2017, 21:24

      Стареющая футбольная проститутка на грани истерики - перестали снимать, и на косметику уж не хватает... В АТО его, ату!..

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