Зуйков: «Очень хочу себя проявить и стать игроком основного состава «Зенита»

Новичок «Зенита» защитник Сергей Зуйков рассказал о подробностях перехода в питерский клуб из «Волгаря». Один из лидеров РФПЛ подписал с футболистом контракт сроком на 3,5 года.

«Когда узнал об интересе? В конце первой части сезона. Связались представители «Зенита», договорились о встрече. Сначала всерьез не воспринял этот вариант. Но после того как пообщался, понял, что интерес клуба ко мне действительно есть, и принял решение перейти в «Зенит». Все решалось буквально в последние дни прошедшего года. Подписал бумаги, оставались некоторые нюансы. Я уже успел познакомиться с ребятами и прошел медобследование. Впечатления от «Зенита» сейчас самые положительные!

Для меня это, конечно, новый вызов. После ФНЛ хочется закрепиться в новом клубе. Еду с командой в Дубай на сборы, очень хочу себя проявить и стать игроком основного состава. Пока не успел пообщаться с главным тренером. Только с новыми партнерами», – заявил Зуйков.