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    Зуйков: «Очень хочу себя проявить и стать игроком основного состава «Зенита»

    Новичок «Зенита» защитник Сергей Зуйков рассказал о подробностях перехода в питерский клуб из «Волгаря». Один из лидеров РФПЛ подписал с футболистом контракт сроком на 3,5 года.

    «Когда узнал об интересе? В конце первой части сезона. Связались представители «Зенита», договорились о встрече. Сначала всерьез не воспринял этот вариант. Но после того как пообщался, понял, что интерес клуба ко мне действительно есть, и принял решение перейти в «Зенит». Все решалось буквально в последние дни прошедшего года. Подписал бумаги, оставались некоторые нюансы. Я уже успел познакомиться с ребятами и прошел медобследование. Впечатления от «Зенита» сейчас самые положительные!

    Для меня это, конечно, новый вызов. После ФНЛ хочется закрепиться в новом клубе. Еду с командой в Дубай на сборы, очень хочу себя проявить и стать игроком основного состава. Пока не успел пообщаться с главным тренером. Только с новыми партнерами», – заявил Зуйков.

    Источник: ФК «Зенит»

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    10.01.2017 18:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 января 2017, 21:30

      Зенит-2, там вначале прояви себя

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 10 января 2017, 19:15

      Только удачи в этом!

      0
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      Рейтинг: +19

      Koreez 10 января 2017, 18:40

      если будешь стараться усердно , то конечно попадёшь в основу главного клуба Зенит, желаю тебе успехов и удачи , бери пример у филлипа лама , отличный игрок и пример для игроков его позиции и вообще порядочности .

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