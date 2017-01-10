Созин: «Спартак» усиливается не точечно и в какой-то мере даже шарахается»

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин скептически отозвался о трансферной политике «Спартака». Специалист не видит в действиях клуба по усилению состава точечности.

«Спартак» почувствовал, что в этом году может стать чемпионом. И Федун соглашается на любые трансферные варианты, которые ему сейчас предлагают. Но мне непонятна ситуация, при которой красно-белые хотят приобрести Луиса Адриано и Эменике. И это при живом Зе Луише, не проданных Попове с Мельгарехо, а также молодых ребятах, которые также рассчитывают получить игровое время. При нынешнем лимите три иностранца на одну позицию – это перебор. Луис Адриано – это не Халк, но по уровню близок к нему.

«Спартак» усиливается не точечно и в какой-то мере даже шарахается. Многих игроков берут для вариации состава, но в любом случае это усиление», – заявил Созин.