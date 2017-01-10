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    Созин: «Спартак» усиливается не точечно и в какой-то мере даже шарахается»

    Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин скептически отозвался о трансферной политике «Спартака». Специалист не видит в действиях клуба по усилению состава точечности.

    «Спартак» почувствовал, что в этом году может стать чемпионом. И Федун соглашается на любые трансферные варианты, которые ему сейчас предлагают. Но мне непонятна ситуация, при которой красно-белые хотят приобрести Луиса Адриано и Эменике. И это при живом Зе Луише, не проданных Попове с Мельгарехо, а также молодых ребятах, которые также рассчитывают получить игровое время. При нынешнем лимите три иностранца на одну позицию – это перебор. Луис Адриано – это не Халк, но по уровню близок к нему.

    «Спартак» усиливается не точечно и в какой-то мере даже шарахается. Многих игроков берут для вариации состава, но в любом случае это усиление», – заявил Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.01.2017 15:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 10 января 2017, 21:22

      Спартак на сегодняшний момент не подписал ни одного футболиста. И к чему Созина так распирает?

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 10 января 2017, 18:27

      сиди в своем комитете и не лезь ,туда куда тебя не просят

      0
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      Рейтинг: +360

      kuchipachi 10 января 2017, 16:55

      Спартак еще не подписал никого, а ЭКСПЕРТ уже говорит, что усиления не точечные и шарахаются... вот когда закроется трансферное окно, тогда и будем говорит точечно усилился Спартак или шарахается.

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