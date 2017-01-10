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    Траоре должен присоединиться к ЦСКА на сборе в Испании во вторник

    Ласина Траоре присоединится к ЦСКА на сборе в Испании. Форвард должен прибыть в расположение команды во вторник. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Малагу».

    «Ласина присоединится к команде 10 января. Естественно, пока он игрок ЦСКА и должен соблюдать контракт. К сожалению, из-за «Монако» не получилось с испанской «Малагой», но сейчас по нему есть предложения из двух клубов. Были еще варианты в Англии, но там есть проблемы с рабочей визой», – заявил агент футболиста Дмитрий Селюк.

    Источник: ТАСС

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    10.01.2017 13:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24

      Пантелеев 10 января 2017, 19:48

      Этот туберкулезник как раз есть уровень ЦСКА, зачем Гинеру тратить свои денежки,команда нужна только для отмыва денег.Главная задача спрятать деньги в оффшорах.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 10 января 2017, 18:52

      теперь нужна должность плотника в команде

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 января 2017, 16:37

      Селюк, Пук-Пук, а как другие два клуба? Ты должен искать место бревну, ведь
      это твоя работа искать и договариваться, и это твой заработок.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 10 января 2017, 14:37

      Рабочую визу бревнам не дают. Вот и проблемы

      4
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > bset 10 января 2017, 15:51

      Павлюку же в свое время дали) Так что бывают исключения)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 10 января 2017, 13:35

      Может по дороге потеряется, а?

      2
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