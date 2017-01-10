Траоре должен присоединиться к ЦСКА на сборе в Испании во вторник

Ласина Траоре присоединится к ЦСКА на сборе в Испании. Форвард должен прибыть в расположение команды во вторник. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Малагу».

«Ласина присоединится к команде 10 января. Естественно, пока он игрок ЦСКА и должен соблюдать контракт. К сожалению, из-за «Монако» не получилось с испанской «Малагой», но сейчас по нему есть предложения из двух клубов. Были еще варианты в Англии, но там есть проблемы с рабочей визой», – заявил агент футболиста Дмитрий Селюк.