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    Бывший переводчик «Зенита» станет помощником Семака в «Уфе»

    Тренер академии «Зенита» Александр Низелик продолжит карьеру в «Уфе». Специалист станет в клубе помощником Сергея Семака.

    «Александр Низелик будет помощником Сергея Семака. Контракт подписан на полтора года. Каких-то еще ассистентов в тренерском штабе пока не будет», – заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

    Напомним, ранее Низелик работал в «Зените» и сборной России переводчиком. В частности, он помогал тренерам Лучано Спаллетти и Фабио Капелло. Позже в Италии он получил тренерскую лицензию УЕФА категории B.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.01.2017 12:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 января 2017, 15:25

      переводчики становятся тренерами!? маразм!!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > Garrincha58 10 января 2017, 16:35

      Где-то смеется один Моуриньо...

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