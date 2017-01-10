Бывший переводчик «Зенита» станет помощником Семака в «Уфе»

Тренер академии «Зенита» Александр Низелик продолжит карьеру в «Уфе». Специалист станет в клубе помощником Сергея Семака.

«Александр Низелик будет помощником Сергея Семака. Контракт подписан на полтора года. Каких-то еще ассистентов в тренерском штабе пока не будет», – заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Напомним, ранее Низелик работал в «Зените» и сборной России переводчиком. В частности, он помогал тренерам Лучано Спаллетти и Фабио Капелло. Позже в Италии он получил тренерскую лицензию УЕФА категории B.