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    «Краснодар» сменил тренера вратарей

    В «Краснодаре» объявили о рокировках на должности тренера вратарей. Вместо Даниэла Тудора с голкиперами краснодарского клуба будет работать Алексей Антонюк.

    В своей карьере Антонюк работал в Академии футбола им. Ю. Коноплева (Тольятти), футбольных клубах «Крылья Советов СОК» (Димитровград), «Тольятти», «Академия» (Тольятти).

    Прошлым местом его работы был клуб «Строгино».

    Интересно, что именно Антонюк в течение нескольких лет в Тольятти тренировал Станислава Крицюка, ныне выступающего за «Краснодар».

    Источник: ФК «Краснодар»

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    10.01.2017 10:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 10 января 2017, 13:11

      какие то движения не в том направлении

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