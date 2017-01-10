«Краснодар» сменил тренера вратарей

В «Краснодаре» объявили о рокировках на должности тренера вратарей. Вместо Даниэла Тудора с голкиперами краснодарского клуба будет работать Алексей Антонюк.

В своей карьере Антонюк работал в Академии футбола им. Ю. Коноплева (Тольятти), футбольных клубах «Крылья Советов СОК» (Димитровград), «Тольятти», «Академия» (Тольятти).

Прошлым местом его работы был клуб «Строгино».

Интересно, что именно Антонюк в течение нескольких лет в Тольятти тренировал Станислава Крицюка, ныне выступающего за «Краснодар».