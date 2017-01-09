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    «Анжи» близок к приобретению Кацаева

    Состав «Анжи» в ближайшее время может пополнить полузащитник «СКА-Хабаровска» Адлан Кацаев. Права на 28-летнего игрока принадлежат «Тереку», за дальневосточный клуб он выступает на правах аренды.

    Напомним, на днях махачкалинцев возглавил экс-главный тренер армейцев Александр Григорян. При этом отмечается, что Кацаев выражал желание перебраться в один из клубов Премьер-лиги еще до того, как специалист принял «Анжи».

    В нынешнем розыгрыше ФНЛ Кацаев записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи в 21-м матче.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.01.2017 12:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 9 января 2017, 15:36

      Всё логично. Каждый тренер тянет в свою команду своих проверенных игроков. Только вот вопрос права то у Терека, а значит решать всё Рамзану и ко. А между тем в СКА уже новый тренер Гордеев что предсказуемо тянет в Хабаровск бывших игроков Мордовии. Саркисов разорвал контракт с ними и видимо на пути к своему тренеру.

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 9 января 2017, 14:17

      Надеюсь, переход состоится... Дала аьтту бойла, Jадлан!

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