«Анжи» близок к приобретению Кацаева

Состав «Анжи» в ближайшее время может пополнить полузащитник «СКА-Хабаровска» Адлан Кацаев. Права на 28-летнего игрока принадлежат «Тереку», за дальневосточный клуб он выступает на правах аренды.

Напомним, на днях махачкалинцев возглавил экс-главный тренер армейцев Александр Григорян. При этом отмечается, что Кацаев выражал желание перебраться в один из клубов Премьер-лиги еще до того, как специалист принял «Анжи».

В нынешнем розыгрыше ФНЛ Кацаев записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи в 21-м матче.