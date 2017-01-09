«Анжи» близок к приобретению Кацаева

Всё логично. Каждый тренер тянет в свою команду своих проверенных игроков. Только вот вопрос права то у Терека, а значит решать всё Рамзану и ко. А между тем в СКА уже новый тренер Гордеев что предсказуемо тянет в Хабаровск бывших игроков Мордовии. Саркисов разорвал контракт с ними и видимо на пути к своему тренеру.
Состав «Анжи» в ближайшее время может пополнить полузащитник «СКА-Хабаровска» Адлан Кацаев. Права на 28-летнего игрока принадлежат «Тереку», за дальневосточный клуб он выступает на правах аренды.
Напомним, на днях махачкалинцев возглавил экс-главный тренер армейцев Александр Григорян. При этом отмечается, что Кацаев выражал желание перебраться в один из клубов Премьер-лиги еще до того, как специалист принял «Анжи».
В нынешнем розыгрыше ФНЛ Кацаев записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи в 21-м матче.