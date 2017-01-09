Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Миранда доволен оборонительной тактикой «Интера»

    Защитник «Интера» Жоао Миранда доволен, что тактика его команды изменилась на более оборонительную.

    «Сейчас вся команда осуществляет общую оборонительную работу. Безусловно, когда все помогают в обороне, то задача защитников облегчается. Да, наши защитники обладают высоким уровнем игры, однако необходима командная работа.

    Раньше «Интер» делал слишком большой акцент на атаке, а защищался тремя-четырьмя игроками. Теперь же мы обороняемся все вместе», – рассказал Миранда La Gazzetta dello Sport.

    В текущем сезоне «Интер» после 19 туров располагается на седьмой строчке турнирной таблицы итальянской Серии А с 33 очками. Отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет 12 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.01.2017 09:20
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11