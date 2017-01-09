Миранда доволен оборонительной тактикой «Интера»

Защитник «Интера» Жоао Миранда доволен, что тактика его команды изменилась на более оборонительную.

«Сейчас вся команда осуществляет общую оборонительную работу. Безусловно, когда все помогают в обороне, то задача защитников облегчается. Да, наши защитники обладают высоким уровнем игры, однако необходима командная работа.

Раньше «Интер» делал слишком большой акцент на атаке, а защищался тремя-четырьмя игроками. Теперь же мы обороняемся все вместе», – рассказал Миранда La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне «Интер» после 19 туров располагается на седьмой строчке турнирной таблицы итальянской Серии А с 33 очками. Отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет 12 очков.