Кришито посетил матч «Дженоа» – «Рома»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито посетил матч 19-го тура Серии А между «Дженоа» и «Ромой» (0:1). По словам 30-летнего итальянца, он присутствовал на игре в качестве зрителя.

«Я просто воспользовался перерывом в российском чемпионате, чтобы вернуться в Геную и посмотреть игру, которая обещала быть захватывающей. Мое сердце навсегда с этой командой. В России я хорошо себя чувствую, но при возможности слежу за матчами «Дженоа».

Всегда говорил, что однажды вернусь сюда», – отметил Кришито.