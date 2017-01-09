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    Кришито посетил матч «Дженоа» – «Рома»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито посетил матч 19-го тура Серии А между «Дженоа» и «Ромой» (0:1). По словам 30-летнего итальянца, он присутствовал на игре в качестве зрителя.

    «Я просто воспользовался перерывом в российском чемпионате, чтобы вернуться в Геную и посмотреть игру, которая обещала быть захватывающей. Мое сердце навсегда с этой командой. В России я хорошо себя чувствую, но при возможности слежу за матчами «Дженоа».

    Всегда говорил, что однажды вернусь сюда», – отметил Кришито.

    Источник: Calciomercato

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    09.01.2017 01:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 9 января 2017, 08:38

      Мож уже трансефер налаживают на следующий сезон, в этом Мистер не отпустит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 9 января 2017, 05:07

      Ностальгия замучила.

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