Президент «Урала»: «Как развивается ситуация с Широковым? Да никак»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о возможном приходе в команду бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова, который ранее объявил о завершении карьеры. По словам функционера, игроку было сделано предложение, однако пока он никак на него не ответил.

– С Романом Широковым ситуация как-то развивается?

– Да никак не развивается. Мы сказали, сколько можем платить. Но пока ответ не получили. Если Рома захочет у нас играть, будем рады его видеть. Думаю, Широков нам поможет.

– Ваши условия его не устроили?

– Он ничего не сказал. Видимо, думает над вопросом. Обсуждает ситуацию с агентом Арсеном Минасовым. Как получится, так получится.