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    Президент «Урала»: «Как развивается ситуация с Широковым? Да никак»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о возможном приходе в команду бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова, который ранее объявил о завершении карьеры. По словам функционера, игроку было сделано предложение, однако пока он никак на него не ответил.

    – С Романом Широковым ситуация как-то развивается?

    – Да никак не развивается. Мы сказали, сколько можем платить. Но пока ответ не получили. Если Рома захочет у нас играть, будем рады его видеть. Думаю, Широков нам поможет.

    – Ваши условия его не устроили?

    – Он ничего не сказал. Видимо, думает над вопросом. Обсуждает ситуацию с агентом Арсеном Минасовым. Как получится, так получится.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.01.2017 21:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 9 января 2017, 11:55

      Кто хотел играть,как например краснощекий,тот играет ,причем не там,где хочется,а там куда позвали! А в столицах он уже давно не нужен в качестве игрока!

      0
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      Рейтинг: +14

      пожарный 9 января 2017, 10:15

      не тратьте бюджетные деньги

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      Sasha1086 9 января 2017, 08:37

      Он меня уже в Зените начал бесить, 3 острых паса за матч и переключается на режим "пешехода"

      0
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      Рейтинг: +135

      Chicha 9 января 2017, 06:43

      Нах он кому нужен. С его запросами.

      -1
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      Рейтинг: +12325

      Вомбат 8 января 2017, 23:55

      Усиления не получится - за лимон деревянных в месяц Роман играть не будет. Нигде. 50 тыс евро в месяц (примерно столько имеет в Кайрате Аршавин) - вот его минимум, и если он его не получит, то на поле не вернется. А через год о нем забудут.

      1
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      Рейтинг: +673

      life85 8 января 2017, 22:11

      Хорошее усиление получится !

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