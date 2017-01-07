Лунев: «Благодарен «Уфе» за то, что дала мне шанс проявить себя»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев, перешедший недавно в стан петербуржцев из «Уфы», выразил благодарность своему бывшему клубу за возможность проявить себя, а также подчеркнул, что ему было приятно провести полтора года в столице Башкортостана.

«Я в Санкт-Петербурге еще толком ничего не видел. Пробки только видел. Больше, чем в Уфе? Это несравнимо. В Уфе вообще нет пробок.

Благодарен «Уфе» за то, что дала мне шанс проявить себя. Спасибо всем, начиная от уборщиц, охранников и всех администраторов до игроков. Футболистам отдельное спасибо, я им уже все сказал. Спасибо болельщикам. Эти полтора года в Уфе – одни из самых приятных моментов в моей карьере. Надеюсь, дальше будет лучше», – сказал Лунев.