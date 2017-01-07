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    Лунев: «Благодарен «Уфе» за то, что дала мне шанс проявить себя»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев, перешедший недавно в стан петербуржцев из «Уфы», выразил благодарность своему бывшему клубу за возможность проявить себя, а также подчеркнул, что ему было приятно провести полтора года в столице Башкортостана.

    «Я в Санкт-Петербурге еще толком ничего не видел. Пробки только видел. Больше, чем в Уфе? Это несравнимо. В Уфе вообще нет пробок.

    Благодарен «Уфе» за то, что дала мне шанс проявить себя. Спасибо всем, начиная от уборщиц, охранников и всех администраторов до игроков. Футболистам отдельное спасибо, я им уже все сказал. Спасибо болельщикам. Эти полтора года в Уфе – одни из самых приятных моментов в моей карьере. Надеюсь, дальше будет лучше», – сказал Лунев.

    Источник: ФК «Уфа»

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    07.01.2017 15:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +762

      sprint5 7 января 2017, 18:44

      удачи и успехов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 7 января 2017, 17:20

      Спасибо тебе за игру в Уфе и за тёплые слова. Удачи в новом клубе и дойти до сборной!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6306

      порт 7 января 2017, 15:37

      Удачи в новом клубе.

      2
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