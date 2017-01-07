«Бернли» хочет приобрести Нагатомо

Защитник «Интера» Юто Нагатомо является трансферной целью «Бернли». При этом отмечается, что «нерадзурри» предпочли бы расстаться с другим игроком обороны – Давидом Сантоном, зарплата которого больше, что ощутимее сказывается на клубном бюджете.

Японец совсем недавно продлил контракт с миланцами до июня 2019 года. 30-летний игрок рассматривает предложение бордовых, но «Интер» не горит желанием его отпускать. Кроме того, Нагатомо устраивает роль запасного под руководством главного тренера Стефано Пиоли, в отличие от Сантона.

В текущем розыгрыше Серии А Нагатомо принял участие в семи играх.