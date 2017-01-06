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Созин: «Витсель выбрал деньги, а на футбол ему плевать»

6 января 2017, 22:30
32

Член комитета по этике Андрей Созин прокомментировал переход полузащитника сборной Бельгии Акселя Витселя из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По условиям соглашения с новым клубом футболист будет получать 17 миллионов евро в год.

«Удивительно, какая волна поддержки Витселя поднялась после его переезда в Китай. Журналисты, комментаторы, агенты уже высказались. Может, еще астрологов, психологов и шоу Андрея Малахова подключить? Сюжет вполне подходящий для формата дешевого ток-шоу, ведь люди уже всерьез обсуждают, сколько бессонных ночей провел Витсель, с кем из семьи он советовался, сколько часов длился семейный совет. Ребята, может перестанете защищать Витселя и оправдывать его решение? Во-первых, предполагаю, что в вашей защите он нуждается в самую последнюю очередь. Во-вторых, перестаньте канючить и признайте очевидный факт: Витсель выбрал деньги, а на футбол — настоящий футбол — ему плевать.

Все эти отговорки о каком-то сложном выборе не выдерживают никакой критики. Витселю предлагали за очень хорошие деньги играть в одном из самых сильных и знаменитых клубов Европы. Но он выбрал фантастически огромные деньги и вообще без спортивной составляющей. На одной чаше весов зарплата с половину ВВП Бельгии, на другой – загубленная футбольная карьера. Я не осуждаю Витселя, но хочу, чтобы все, кто говорит на эту тему, перестали кривить душой и жонглировать понятиями. Точка!» — заявил Созин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Тяньцзинь Цюаньцзянь Витсель Аксель
Комментарии (32)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Cromathaar
1483731746
Китай идет по пути МЛС. Поэтому я, если честно, убежден, что уровень там УЖЕ не ниже РФПЛ. Как минимум. Поэтому говорить я бы говорил о соотношении "цена-качество" скорее.
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IVAN53
1483733294
Всем нашим футбольным комитетам пофиг на футбол, причём на Российский!!!! А Витсель не страну свою кинул, за сборную позовут и биться будет, а юва долго телился, тоже о бабках думал!
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Hangeldi
1483735286
Путин выбрал деньги - а на россию ему наплевать!!!
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Амба Нагорск
1483736989
Умный берет, дурак - дает....
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Chernyi Lis
1483737021
а то наши не выбирают деньги..любой поехал бы в китай еслиб позвали кого..
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acer2003
1483737371
Созин- ты Дебил ? Он и не скрывает,что выбрал деньги.В футбол он уже поиграл и поиграет ещё.
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Сергей Свояк
1483740496
Сам Витсель правильно подметил, что его осуждали и при переходе в "Зенит". А он продолжал делать своё дело, регулярно вызываясь в сборную Бельгии.
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APchelov
1483740573
Кто такой этот Созин???? Ему то кто слово давал? Все, кому не лень, как бабушки на лавочке, обсуждают, осуждают... Но бабульки, ладно, старенькие уже. Но когда это делает в полном рассвете сил мужичьё...
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1bear
1483740635
...зависть–не самая лучшая черта всяких "членов..."
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Masteralex
1483793069
Отправьте этого Созина тоже в Китай на пару лет поработать, чиновником. Посмотрим что он тогда запоёт, ведь там за взятки смертная казнь есть.
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