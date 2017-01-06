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    Созин: «Витсель выбрал деньги, а на футбол ему плевать»

    Член комитета по этике Андрей Созин прокомментировал переход полузащитника сборной Бельгии Акселя Витселя из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По условиям соглашения с новым клубом футболист будет получать 17 миллионов евро в год.

    «Удивительно, какая волна поддержки Витселя поднялась после его переезда в Китай. Журналисты, комментаторы, агенты уже высказались. Может, еще астрологов, психологов и шоу Андрея Малахова подключить? Сюжет вполне подходящий для формата дешевого ток-шоу, ведь люди уже всерьез обсуждают, сколько бессонных ночей провел Витсель, с кем из семьи он советовался, сколько часов длился семейный совет. Ребята, может перестанете защищать Витселя и оправдывать его решение? Во-первых, предполагаю, что в вашей защите он нуждается в самую последнюю очередь. Во-вторых, перестаньте канючить и признайте очевидный факт: Витсель выбрал деньги, а на футбол — настоящий футбол — ему плевать.

    Все эти отговорки о каком-то сложном выборе не выдерживают никакой критики. Витселю предлагали за очень хорошие деньги играть в одном из самых сильных и знаменитых клубов Европы. Но он выбрал фантастически огромные деньги и вообще без спортивной составляющей. На одной чаше весов зарплата с половину ВВП Бельгии, на другой – загубленная футбольная карьера. Я не осуждаю Витселя, но хочу, чтобы все, кто говорит на эту тему, перестали кривить душой и жонглировать понятиями. Точка!» — заявил Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.01.2017 22:30
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 7 января 2017, 18:05

      Если все, кого китайцы хотят перетянуть к себе, окажутся там, лично я хотел бы смотреть их игры. Так что, разговор о футбольной составляющей в негативном плане, очень спорен.

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 7 января 2017, 17:40

      Завидуй молча.

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 7 января 2017, 15:44

      Отправьте этого Созина тоже в Китай на пару лет поработать, чиновником. Посмотрим что он тогда запоёт, ведь там за взятки смертная казнь есть.

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      Рейтинг: +286

      Добрый Фей 7 января 2017, 15:38

      Созина походу жлоба задушила..хахаха..Пусть вообще из команды уйдут все те кто не хочет играть за Зенит..на их место найдутся и Халки и Витсели и Гараи.. лишь бы пользу приносили команде..

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 7 января 2017, 15:14

      в китай едут заработать а не в футбол играть

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      Рейтинг: +8018

      nik55 7 января 2017, 15:10

      ему не 35----все ради денег а на футбол он положил

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      Рейтинг: +709

      monser08 7 января 2017, 10:38

      А кто такой Созин и чего он в этой жизни добился? То что ему таких денег не видать , уже понятно. Зачем только ядом брызгать?

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 января 2017, 09:23

      Созин прежде чем пиsтеть, сам то денюшки не любишь что ли?

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 7 января 2017, 09:12

      А что он выбирал когда переходил в Зенит?

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 7 января 2017, 08:02

      Эк Созина жаба даванула-то...)))

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