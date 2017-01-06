Созин: «Витсель выбрал деньги, а на футбол ему плевать»

Член комитета по этике Андрей Созин прокомментировал переход полузащитника сборной Бельгии Акселя Витселя из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По условиям соглашения с новым клубом футболист будет получать 17 миллионов евро в год.

«Удивительно, какая волна поддержки Витселя поднялась после его переезда в Китай. Журналисты, комментаторы, агенты уже высказались. Может, еще астрологов, психологов и шоу Андрея Малахова подключить? Сюжет вполне подходящий для формата дешевого ток-шоу, ведь люди уже всерьез обсуждают, сколько бессонных ночей провел Витсель, с кем из семьи он советовался, сколько часов длился семейный совет. Ребята, может перестанете защищать Витселя и оправдывать его решение? Во-первых, предполагаю, что в вашей защите он нуждается в самую последнюю очередь. Во-вторых, перестаньте канючить и признайте очевидный факт: Витсель выбрал деньги, а на футбол — настоящий футбол — ему плевать.

Все эти отговорки о каком-то сложном выборе не выдерживают никакой критики. Витселю предлагали за очень хорошие деньги играть в одном из самых сильных и знаменитых клубов Европы. Но он выбрал фантастически огромные деньги и вообще без спортивной составляющей. На одной чаше весов зарплата с половину ВВП Бельгии, на другой – загубленная футбольная карьера. Я не осуждаю Витселя, но хочу, чтобы все, кто говорит на эту тему, перестали кривить душой и жонглировать понятиями. Точка!» — заявил Созин.