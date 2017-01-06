Созин: «Витсель выбрал деньги, а на футбол ему плевать»

Член комитета по этике Андрей Созин прокомментировал переход полузащитника сборной Бельгии Акселя Витселя из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По условиям соглашения с новым клубом футболист будет получать 17 миллионов евро в год.
«Удивительно, какая волна поддержки Витселя поднялась после его переезда в Китай. Журналисты, комментаторы, агенты уже высказались. Может, еще астрологов, психологов и шоу Андрея Малахова подключить? Сюжет вполне подходящий для формата дешевого ток-шоу, ведь люди уже всерьез обсуждают, сколько бессонных ночей провел Витсель, с кем из семьи он советовался, сколько часов длился семейный совет. Ребята, может перестанете защищать Витселя и оправдывать его решение? Во-первых, предполагаю, что в вашей защите он нуждается в самую последнюю очередь. Во-вторых, перестаньте канючить и признайте очевидный факт: Витсель выбрал деньги, а на футбол — настоящий футбол — ему плевать.