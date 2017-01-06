Гвардиола: «За последние 5-6 лет «Сити» является одним из лучших клубов в мире по титулам»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжает сравнивать свой клуб с лучшими представителями европейского футбола.

«Я сравнивал «Манчестер Сити» с «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед», «Барселоной» и «Реалом», имея в виду то, что с точки зрения титулов мы действительно уступаем этим клубам. Если люди этого не понимают, то мне их жаль. Понятно, что если сравнить титулы, завоеванные «Юнайтед» за последние 20 лет, то это одно. Но за последние 5-6 лет «Сити» является одним из лучших клубов в мире», – сказал Гвардиола.

Стоит отметить, что «Манчестер Сити» одерживал победы в чемпионата Англии в 2012 и 2014 годах, стал обладателем Кубка Англии-2011, победил в Кубке английской лиги в 2014 и 2016 годах и выиграл Суперкубок Англии-2012.