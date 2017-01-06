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    Гвардиола: «За последние 5-6 лет «Сити» является одним из лучших клубов в мире по титулам»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжает сравнивать свой клуб с лучшими представителями европейского футбола.

    «Я сравнивал «Манчестер Сити» с «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед», «Барселоной» и «Реалом», имея в виду то, что с точки зрения титулов мы действительно уступаем этим клубам. Если люди этого не понимают, то мне их жаль. Понятно, что если сравнить титулы, завоеванные «Юнайтед» за последние 20 лет, то это одно. Но за последние 5-6 лет «Сити» является одним из лучших клубов в мире», – сказал Гвардиола.

    Стоит отметить, что «Манчестер Сити» одерживал победы в чемпионата Англии в 2012 и 2014 годах, стал обладателем Кубка Англии-2011, победил в Кубке английской лиги в 2014 и 2016 годах и выиграл Суперкубок Англии-2012.

    Источник: Manchester Evening News

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    06.01.2017 10:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 6 января 2017, 22:38

      Походу Пеп живет в каком-то своем мире... бред лепит!!!

      0
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 6 января 2017, 13:09

      Очередной бред тренеришки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 6 января 2017, 11:43

      это были последние титулы, будет метелить всех Тотенхэми и Челси, МЮ, если бедика уберет, ну никак не Сити.

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 6 января 2017, 11:12

      Теперь титулов не дождутся

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 января 2017, 10:52

      Это называется "молодец среди овец". Посмотрим, что "горожане" с тобой выиграют. В Баварии ты чётко слил землякам все три полуфинала ЛЧ. Тут тебе дай Бог хоть раз АПЛ выиграть, товарисч физрук))

      1
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > zatonn 6 января 2017, 13:09

      +1

      1
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