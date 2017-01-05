Агент Боли заявил, что ЦСКА не вступал в переговоры по игроку

Агент Кен ван Дейк, представляющий интересы нападающего «Анжи» Янника Боли, прокомментировал информацию, согласно которой форвардом интересуется ЦСКА.

«Есть много клубов, заинтересованных в Боли. На данный момент переговоры лучше всех продвинулись с «Аль-Ахли», «Аль-Таавуном» из Саудовской Аравии и одним клубом из Китая. Решение о будущем Янника появится в ближайшие пару недель, до закрытия трансферного окна в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Что касается ЦСКА, то они проявляли интерес к игроку спустя пару лет после его перехода в луганскую «Зарю». Сейчас же московский клуб не вступал с нами в серьезные переговоры», – сказал представитель футболиста.