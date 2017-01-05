Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Боли заявил, что ЦСКА не вступал в переговоры по игроку

    Агент Кен ван Дейк, представляющий интересы нападающего «Анжи» Янника Боли, прокомментировал информацию, согласно которой форвардом интересуется ЦСКА.

    «Есть много клубов, заинтересованных в Боли. На данный момент переговоры лучше всех продвинулись с «Аль-Ахли», «Аль-Таавуном» из Саудовской Аравии и одним клубом из Китая. Решение о будущем Янника появится в ближайшие пару недель, до закрытия трансферного окна в ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Что касается ЦСКА, то они проявляли интерес к игроку спустя пару лет после его перехода в луганскую «Зарю». Сейчас же московский клуб не вступал с нами в серьезные переговоры», – сказал представитель футболиста.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2017 19:07
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      Пантелеев 5 января 2017, 23:08

      У ЦСКА нет денег, все деньги в оффшорах, привезут очередного негра с какого-нибудь пляжа.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Синий Лондон 5 января 2017, 19:56

      Кони и Осло*бы друзья на века, удивлён что они не приметили Боли

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11