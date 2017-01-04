Маслов: «Амкар» интересуется нападающим и центральными защитниками»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов высказал мнение, какие позиции нужно укрепить команде в ближайшее трансферное окно, а также опроверг информацию о покупке клубом футболистов «Анжи».

«Мы интересуемся нападающим и центральными защитниками. Что касается вратарской позиции, у нас, мы считаем, она закрыта хорошо. Будем ли мы укрепляться игроками «Анжи»? Даже не рассматривали такую возможность. Думаю, мы просто не потянем этих футболистов ни по трансферным суммам, ни по зарплатам.

Наша цель – подписать игроков без трансферной стоимости и подготовить их, чтобы потом заработать на их продаже. Тот, кто хочет стать чемпионом, покупает игроков, а тот, кто хочет остаться в премьер-лиге – подписывает свободных агентов», – сказал функционер.