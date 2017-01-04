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    Врач ЦСКА уверен, что Акинфеев сможет играть до 40 лет

    Состояние здоровья голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева позволит ему выступать до 40 лет. Об этом сообщил врач армейского клуба Шагабутдин Керимов.

    «В ЦСКА многие игроки получали травмы колена, а именно разрыв крестообразных связок: дважды – Акинфеев и Томаш Нецид, Виктор Васин. Но каждый конкретный случай имел свою биомеханику.

    Где-то был контакт, где-то случилось неудачное приземление на опорную ногу. Если говорить о нашем голкипере, то даже после таких тяжелых повреждений состояние его здоровья позволит играть ему до сорока лет, как и многим европейским вратарям», – сказал врач.

    Источник: ТАСС

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    04.01.2017 14:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 4 января 2017, 15:23

      ждем обновления рекордов

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 января 2017, 15:10

      пусть играет только не в сборной

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 4 января 2017, 14:41

      Ну,если врач сказал, то может и до 60 сможет )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 4 января 2017, 14:39

      До 100 дотянет рекорд?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > vit1903 4 января 2017, 23:59

      В таблицу глянь, выходец из фнл. Ты чо тут вообще делаешь, банкрот)

      0
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