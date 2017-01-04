Врач ЦСКА уверен, что Акинфеев сможет играть до 40 лет

Состояние здоровья голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева позволит ему выступать до 40 лет. Об этом сообщил врач армейского клуба Шагабутдин Керимов.

«В ЦСКА многие игроки получали травмы колена, а именно разрыв крестообразных связок: дважды – Акинфеев и Томаш Нецид, Виктор Васин. Но каждый конкретный случай имел свою биомеханику.

Где-то был контакт, где-то случилось неудачное приземление на опорную ногу. Если говорить о нашем голкипере, то даже после таких тяжелых повреждений состояние его здоровья позволит играть ему до сорока лет, как и многим европейским вратарям», – сказал врач.