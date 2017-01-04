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    Срна намерен определиться с переходом в «Барселону» до 14 января

    Защитник «Шахтера» Дарио Срна намерен определиться со своим дальнейшим будущим до старта первого сбора донецкого клуба, который запланирован на 14 января. Капитан «горняков» собирается лично встретиться с руководством «Барселоны» для принятия окончательного решения о переходе в стан сине-гранатовых.

    По информации СМИ, 34-летнего хорвата смущает невысокая заработная плата, предложенная каталонцами. Тем не менее, в случае продажи полузащитника Алейша Видаля, «блауграна» сможет предложить Срне более выгодный контракт.

    Источник: Mundodeportivo

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    04.01.2017 00:12
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