Капелло: «Возможно, Гвардиола держит в голове идею стать президентом «Барселоны»

Известный итальянский специалист Фабио Капелло выразил мнение, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в будущем может занять пост президента «Барселоны», которую он возглавлял с 2008 по 2012 год.

«Футбол Гвардиолы в принципе всегда одинаков. Если соперники научились противостоять ему, он должен найти альтернативу.

Заявления Пепа? Кажется, он мог сделать их еще и потому, что он держит в голове идею стать президентом «Барселоны», – сказал Капелло.

Напомним, ранее Гвардиола заявил, что не намерен продолжать тренировать до 60 или 65 лет, добавив, что по собственным ощущениям процесс его прощания с профессией наставника уже начался.