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    Капелло: «Возможно, Гвардиола держит в голове идею стать президентом «Барселоны»

    Известный итальянский специалист Фабио Капелло выразил мнение, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в будущем может занять пост президента «Барселоны», которую он возглавлял с 2008 по 2012 год.

    «Футбол Гвардиолы в принципе всегда одинаков. Если соперники научились противостоять ему, он должен найти альтернативу.

    Заявления Пепа? Кажется, он мог сделать их еще и потому, что он держит в голове идею стать президентом «Барселоны», – сказал Капелло.

    Напомним, ранее Гвардиола заявил, что не намерен продолжать тренировать до 60 или 65 лет, добавив, что по собственным ощущениям процесс его прощания с профессией наставника уже начался.

    Источник: Football Italia

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    03.01.2017 23:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 5 января 2017, 00:36

      время покажет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +46

      Черемшанец 4 января 2017, 15:13

      ОН ИМ И СТАНЕТ

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