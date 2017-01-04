АПЛ. «Арсенал» спасся в матче с «Борнмутом»

«Арсенал» совершил невероятный камбэк в гостевой встрече 20-го тура АПЛ против «Борнмута». «Канониры» уже к перерыву уступали с разницей в два гола после точных ударов Чарли Дэниелса и Каллума Уилсона, а к исходу часа игры Райан Фрейзер и вовсе довел счет до разгромного. Тем не менее гости не стали падать духом и уже через 12 минут выстрелили практически дуплетом: на 70-й минуте отличился Алексис Санчес, а спустя пять минут ворота Артура Боруца поразил Лукас. За восемь минут до конца основного времени матча хозяева поля остались в меньшинстве, а на второй компенсированной минуте нападающий красно-белых Оливье Жиру забил третий мяч, установив окончательный счкет поединка.

Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

Борнмут – Арсенал – 3:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Дэниелс, 16; 2:0 – Уилсон, 20; 3:0 – Фрейзер, 58; 1:3 – Санчес, 70; 2:3 – Лукас, 75; 3:3 – Жиру, 90.

Удаление: Фрэнсис, 82 – нет.

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