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    АПЛ. «Арсенал» спасся в матче с «Борнмутом»

    «Арсенал» совершил невероятный камбэк в гостевой встрече 20-го тура АПЛ против «Борнмута». «Канониры» уже к перерыву уступали с разницей в два гола после точных ударов Чарли Дэниелса и Каллума Уилсона, а к исходу часа игры Райан Фрейзер и вовсе довел счет до разгромного. Тем не менее гости не стали падать духом и уже через 12 минут выстрелили практически дуплетом: на 70-й минуте отличился Алексис Санчес, а спустя пять минут ворота Артура Боруца поразил Лукас. За восемь минут до конца основного времени матча хозяева поля остались в меньшинстве, а на второй компенсированной минуте нападающий красно-белых Оливье Жиру забил третий мяч, установив окончательный счкет поединка.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

    Борнмут – Арсенал – 3:3 (2:0)

    Голы: 1:0 – Дэниелс, 16; 2:0 – Уилсон, 20; 3:0 – Фрейзер, 58; 1:3 – Санчес, 70; 2:3 – Лукас, 75; 3:3 – Жиру, 90.

    Удаление: Фрэнсис, 82 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2017 00:39
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 4 января 2017, 19:34

      Отбормотал...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 4 января 2017, 13:06

      Ставка сыграла...

      0
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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 4 января 2017, 09:51

      Героизм!!! Настоящий

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > ROOSHAN 4 января 2017, 16:39

      героизм был бы, если Арсенал играл с меньшинстве и с 0:3 выравнял счет! Забить полным составом команде без одного игрока - никакого героизма тут нет!

      -1
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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN > diadushka 4 января 2017, 23:05

      Есть!

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 4 января 2017, 09:47

      Спаслись!!!

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      Рейтинг: +383

      Docentusa 4 января 2017, 09:36

      Не кисло отскочили!!!!

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      Рейтинг: +345

      zadira56 4 января 2017, 07:45

      Мда)

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 4 января 2017, 07:26

      Отскочили на характере...

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Томь вперёд 4 января 2017, 16:37

      Причина отскока был не характер, а красная карточка

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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 4 января 2017, 02:14

      Третий гол хозяев просто взбесил - явный толчок, совершённый в наглую рожу. Ну а потом Борнмут просто стал играть грубо и по большей части от обороны, с кучей человек возле своей штрафной. Хотя контратаки были действительно неплохими.
      Оборона Арсенала то ли плохо концентрируется на оборонительных действиях, то ли просто уставшая.
      Порадовала злость Арсенала в атаке.
      Ну а вообще лондонцам не хватает ещё парочки бойцов в линию защиты и в опорную, по типажу Алексиса или Тьерри Анри, которые не только игроки высокого уровня, но ещё и монстры, отдающиеся на поле каждую секунду. Фиг знает, мне кажется,что Арсеналу нужен в центр обороны игрок по типу Пепе в его лучшей форме)

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      Рейтинг: +788

      JI e x a > RealDiMoNMadrid 4 января 2017, 03:18

      нужно, но их не будет. Они дорогие, и з.п. хотят хорошую, где это видано

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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 4 января 2017, 01:41

      Красавчики

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 4 января 2017, 01:32

      Повезло...

      -1
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