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АПЛ. «Арсенал» спасся в матче с «Борнмутом»

4 января 2017, 00:39
26

«Арсенал» совершил невероятный камбэк в гостевой встрече 20-го тура АПЛ против «Борнмута». «Канониры» уже к перерыву уступали с разницей в два гола после точных ударов Чарли Дэниелса и Каллума Уилсона, а к исходу часа игры Райан Фрейзер и вовсе довел счет до разгромного. Тем не менее гости не стали падать духом и уже через 12 минут выстрелили практически дуплетом: на 70-й минуте отличился Алексис Санчес, а спустя пять минут ворота Артура Боруца поразил Лукас. За восемь минут до конца основного времени матча хозяева поля остались в меньшинстве, а на второй компенсированной минуте нападающий красно-белых Оливье Жиру забил третий мяч, установив окончательный счкет поединка.

Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

Борнмут – Арсенал – 3:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Дэниелс, 16; 2:0 – Уилсон, 20; 3:0 – Фрейзер, 58; 1:3 – Санчес, 70; 2:3 – Лукас, 75; 3:3 – Жиру, 90.

Удаление: Фрэнсис, 82 – нет.

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Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Борнмут Арсенал
Комментарии (26)
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NapaS
1483480959
матч боевой Арсеналу так больше нельзя
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kaa-71
1483481494
Отскочили
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melnicn
1483482262
КК их спасла от порожения!!!
Ответить
DIDI 23
1483482764
Повезло...
Ответить
Алексей Гозиас
1483483287
Красавчики
Ответить
RealDiMoNMadrid
1483485281
Третий гол хозяев просто взбесил - явный толчок, совершённый в наглую рожу. Ну а потом Борнмут просто стал играть грубо и по большей части от обороны, с кучей человек возле своей штрафной. Хотя контратаки были действительно неплохими. Оборона Арсенала то ли плохо концентрируется на оборонительных действиях, то ли просто уставшая. Порадовала злость Арсенала в атаке. Ну а вообще лондонцам не хватает ещё парочки бойцов в линию защиты и в опорную, по типажу Алексиса или Тьерри Анри, которые не только игроки высокого уровня, но ещё и монстры, отдающиеся на поле каждую секунду. Фиг знает, мне кажется,что Арсеналу нужен в центр обороны игрок по типу Пепе в его лучшей форме)
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VeniaminS
1483512426
Спаслись!!!
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ROOSHAN
1483512660
Героизм!!! Настоящий
Ответить
kotmyshka
1483524417
Ставка сыграла...
Ответить
ribavadim
1483547670
Отбормотал...
Ответить
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