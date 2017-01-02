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    Мойес: «Результат матча с «Ливерпулем» оправдал мои ожидания»

    Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес поделился впечатлениями после встречи 20-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:2). «Черным котам» удалось добыть очко с одним из лидеров чемпионата, несмотря на то, что они дважды уступали в счете.

    «Результат оправдал мои ожидания, так как в последних встречах мы действовали неудачно. «Сандерленд» доказал, что может неплохо играть в футбол. Эта ничья заслуженна. Мы имели отличные моменты, чтобы огорчить соперника еще.

    В течение всех 90 минут у меня не было мыслей о том, что мы можем отдать игру, главное было не дать забить сопернику третий гол. В итоге, судья справедливо поставил пенальти в ворота «Ливерпуля». В конце сезона нам удастся заработать еще турнирных баллов. «Сандерленд» осознает, что ключевыми в нынешнем сезоне станут победы, добытые на домашнем стадионе», – сказал Мойес.

    Источник: BBC

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    02.01.2017 21:17
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